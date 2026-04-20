Palafrugell dedicarà la lectura continuada de la diada a «El carrer Estret» de Pla
El municipi acull una setmana sencera d'activitats literàries i culturals amb motiu de Sant Jordi, del 17 al 26 d'abril
DdG
Palafrugell dedicarà a El carrer Estret la 23a lectura continuada de Josep Pla, l’acte més destacat de la diada de Sant Jordi al municipi. Com cada 23 d’abril, tothom qui ho vulgui es pot acostar de 4 a 8 al Teatre Municipal de Palafrugell per llegir aquest volum, inclòs a Els pagesos, coincidint amb el 75è aniversari de la seva publicació. La lectura, oberta sense cita prèvia, també es podrà seguir en llengua de signes.
Aquest any, Palafrugell celebrarà Sant Jordi 2026 amb una programació que s’estendrà fins al 26 d’abril i reunirà prop d’una vintena d’activitats organitzades per l’Ajuntament i diverses entitats i equipaments culturals del municipi. L’agenda inclourà tallers familiars, rutes literàries, espectacles, recitals poètics, visites guiades i concursos literaris adreçats a públics de totes les edats.
Entre les primeres activitats hi hagut la jornada de portes obertes de la Fundació Josep Pla amb motiu del Dia Internacional de les Cases Museu d’Europa, un taller per a adults als Jardins de Cap Roig, una visita guiada al Museu del Suro, la Ruta Josep Pla i un taller de rap en català organitzat per la Biblioteca i l’Oficina de Català.
La diada de Sant Jordi, el 23 d’abril, concentrarà bona part de la programació, amb la fira de llibres i roses als carrers del centre, el lliurament del 41è Premi Escolar Mestre Sagrera, una audició de sardanes amb la Cobla La Principal de la Bisbal, un programa especial de Ràdio Palafrugell i la col·locació de dues plaques de patrimoni en homenatge als escriptors locals Josep Ferrer Anco Marcio i Engràcia Ferrer, a més de la lectura continuada de Pla.
