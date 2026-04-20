Palafrugell impulsa la marca MAP per programar art durant tot l’any
Serà el paraigua estable per a exposicions, xerrades i activitats artístiques
DdG
L’Ajuntament de Palafrugell impulsa la marca MAP per programar i difondre l’art durant tot l’any. La decisió arriba després de l’èxit del MAP25, la Mostra d’Art a Palafrugell, i respon a la voluntat de donar continuïtat al projecte amb una estructura estable. Així, tot i que la Mostra d’Art a Palafrugell manté el seu format biennal, la marca MAP vol donar continuïtat a l’activitat artística entre edicions. L’objectiu és que l’art no es concentri només en el període de la mostra, sinó que es mantingui viu durant tot el cicle.
La marca MAP passa a ser el paraigua de tota la programació artística pública del municipi, com ara exposicions, xerrades, conferències o tallers.
Palafrugell compta amb una xarxa d’equipaments que permet desplegar aquesta programació, recorden des del consistori. Els espais expositius públics inclouen l’Espai Cultural La Bòbila, l’edifici de Can Genís, l’edifici del Centre Mercantil, el Centre d’Atenció Primària, l’Aula d’Art, l’Oficina de Turisme de Calella, l’Espai Arteca de la biblioteca, el Teatre Municipal i els locals socials dels barris.
En els pròxims mesos, la programació del MAP inclou exposicions i activitats en diversos espais del municipi. Al Museu del Suro, es pot visitar fins al 9 de maig l’exposició de fotografia Negre sobre blanc, de Lluís Maimí. El mateix equipament acollirà el 9 de maig la inauguració de l’exposició Natura, mite i memòria, de Modest Cuixart, comissariada per Raquel Medina.
A la biblioteca, a l’Espai Arteca, es pot veure fins al 16 de maig l’exposició A trenc d’ales, de Mario Mercader i Clàudia Navío. També s’hi programen activitats com el cicle de conferències Artistes sota la catifa, amb sessions el 20 d’abril i l’11 de maig a càrrec de Núria Salvador Saïs, així com tallers creatius els dies 6 i 8 de maig amb l’artista Lluís Batlle i un taller d’origami el 13 de maig. El 22 de maig s’hi inaugurarà l’exposició Shokunin, d’Ainhoa Gonzalez Marmol, i el 29 de maig es farà un taller de tatuatge vinculat a aquesta mostra.
El Centre Mercantil acollirà el 16 de maig la inauguració de l’exposició Obre els ulls, d’Enric Iglesias, que es podrà visitar fins al 19 de juliol. A més, el municipi també acollirà el festival Flors i Violes de l’1 al 3 de maig, que complementa aquesta programació artística amb propostes culturals al carrer.
