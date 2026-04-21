Un mosso gironí malalt d'ELA debuta com a novel·lista amb el «thriller» «Marquitos»
Javier Gámez s'estrena en la ficció amb un llibre escrit íntegrament amb els ulls, ja que no es pot moure
A.C.
El comissari general dels Mossos d’Esquadra Javier Gámez (Granada, 1969), malalt d’ELA (esclerosi lateral amiotròfica) des del 2018 i sense mobilitat, acaba de publicar Marquitos. Un monstruo entre nosotros, la seva primera novel·la negra, en la qual explica una història sobre un assassí en sèrie. El llibre, autoeditat a través d’Amazon, està escrit íntegrament amb els ulls.
Gámez és advocat i s’ha dedicat a la recerca criminal a la Guàrdia Civil i als Mossos d’Esquadra. Des que es va posar malalt, ha publicat dos llibres sobre l’ELA, i ara, marcat per la seva experiència en investigació criminal i per la seva lluita contra l’ELA, l’autor de Sils s’endinsa en el mal humà mitjançant un thriller psicològic.
L’autor apropa al lector la ment criminal i els límits de la condició humana a partir de la història fictícia del Marcos, un jove de Granada amb trets psicopàtics, la deriva violenta del qual li apareix ja de jove, amb un crim que condicionarà la resta de la seva vida. Després de cinc anys d’internament, torna a la societat construint una doble identitat: la d’un ciutadà aparentment exemplar i la d’un assassí metòdic i calculador. En paral·lel, un sergent de la Guàrdia Civil lidera una recerca per aclarir unes desaparicions i homicidis que apunten a un patró comú.
A mesura que avança la trama, la tensió augmenta i es revelen les fissures psicològiques que alimenten la violència.
