La Col·lecció Nacional de la Generalitat creix amb unes 345.000 noves obres d'art, fotografies o escultures
El Museu d’Art de Girona ha incorporat una sèrie de gravats, serigrafies i un dibuix de Roser Bru i Llop i un àlbum de dibuixos de l'olotí Melcior Domenge i Antiga
ACN/DdG
La Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya ha crescut amb 636 noves adquisicions i la incorporació de 344.881 obres. Es tracta principalment de béns mobles, però també de còmics i il·lustracions, fotografies o peces d’art contemporani o de postguerra, entre d’altres. El Govern ha destinat 4.891.744,96 euros a les adquisicions, que també han sumat un total de 232 obres a través de donacions i 58 més per dació.
El fons es nodreix d’elements, ja sigui per compra directa, exercint drets d’adquisició preferent, compra en subhastes, donació, dació o per convocatòria pública. En aquesta ocasió, el volum més gran d’elements que s’han incorporat és el de béns mobles, amb 524 adquisicions i 244.015 obres, i ha suposat una inversió de 2.997.956,90 euros.
En el cas del Museu d’Art de Girona, ha adquirit una sèrie de gravats, serigrafies i un dibuix dels inicis de la carrera de l’artista catalanoxilena Roser Bru i Llop i, gràcies a la donació dels Amics del Museu d’Art, ha incorporat un àlbum de dibuixos de Melcior Domenge i Antiga, pintor de l’Escola d’Olot i destacat pessebrista.
Pel que fa a l’art contemporani, s’han incorporat 46 obres en el marc de 40 adquisicions, amb un cost de 983.677,13 euros. Es tracta de peces que signen artistes com Magda Volumar, Antoni Muntadas o Carles Congost, entre d’altres.
En l’àmbit de l’art de postguerra, s’han fet 28 adquisicions amb 43 obres d’autors, amb un import de 391.438,99 euros. Destaca un oli sobre tela, obra de Rafael Martínez Padilla, que data de principis del segle XX i que aporta informació de com era Sant Pere de Rodes en aquella època.
En l’àmbit de la fotografia, s’han incorporat a la Col·lecció Nacional 537 obres d’una trentena d’autors, procedents de 25 adquisicions, i que han tingut un cost de 359.071 euros.
Per últim, la col·lecció ha incorporat 240 obres de còmic i il·lustració procedents de 19 adquisicions, amb un cost de 156.600,94 euros, i que reuneixen autors com Pilarín Bayés, Nazario o Sandra Uve.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- «Duia els amics a menjar ‘pollo al ajillo’ i ‘jamón con habas’ i al·lucinaven»