Lemon Squeezy, el Quartet Mèlt i el Black Music Choir seran al festival Girona A Cappella
La catorzena edició tindrà lloc del 8 a al 17 de maig a la plaça Independència com a epicentre
El grup Lemon Squeezy serà el cap de cartell del festival Girona A Cappella, que es farà entre el 8 i el 17 de maig al cor de la ciutat. Durant la catorzena edició del festival, que es caracteritza pel protagonisme absolut per la veu, hi passaran noms com el Quartet Mèlt, Heaven on Earth Gospel Choir, Black Music Choir o Yes the music! El festival, únic del gènere en tot l'Estat, se celebra coincidint amb Temps de Flors a l'escenari de plaça Independència com a epicentre. La Casa de Cultura i el Claustre del Monestir de Sant Daniel també acolliran recitals.
El grup suec Lemon Squeezy, guanyadors de la competició mundial de l'estil barbershop, oferirà el 15 de maig una actuació a l'Auditori de Girona (20 h). Format el 2010 per quatre veus masculines, el grup s'ha endinsat en els gèneres barbershop (repertori de música polifònica sense instruments) i de jazz. Aquest concert serà l'únic que faran enguany a l'Estat.
Completaran la programació les formacions vocals Singlot, amb Quartet Mèlt, Heaven on Earth Gospel Choir, Black Music Choir i The news Flappers, Sonset grup vocal, Raps al banc amb beatcat, Yes the music! Quite loud i Vocal vides. Per altra banda, a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura es podrà gaudir del concert de Música Nua, amb la seva nova producció, No em vinguis amb romanços, on reivindiquen el cançoner popular dels Països Catalans i ens proposen recuperar poemes i romanços antics des d’una perspectiva musical inèdita i moderna i un punt de vista irònic i divertit.
Un any més, el festival farà un concert al claustre del monestir de Sant Daniel amb la Cappella Polifònica de Girona. En aquest concert hi participaran algunes de les veus més joves de la formació musical enmig d'un dels patis de flors més impressionants de la ciutat. La selecció de temes que s'interpretaran estan vinculats a la temàtica floral. Els ingressos d'aquest concert es destinaran a la preservació del monestir.
