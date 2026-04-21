De Maria Stuart a Annie Ernaux i Patti Smith: les dones copen la tria dels llibreters gironins
El nou llibre d'Eva Baltasar, la història d'un dels personatges oblidats de l'«Eneida» o un relat sobre les discriminacions de les lesbianes al Regne Unit dels 80 són algunes de les recomanacions d'Empúries, Les Voltes, La 22 i Calmot per Sant Jordi
Cristina Jiménez
Supervendes com la continuació de Les calces al sol, Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, o el thriller El joc del silenci, de Gil Pratsobrerroca; el nou Premi Sant Jordi, Prometeu de mil maneres, de Carles Rebassa, o fenòmens com Comerás flores, de Lucía Solla, encapçalen les vendes de llibres de ficció els dies previs a Sant Jordi, segons el rànquing del Gremi d’Editors. Els acompanyen altres autors també molt acostumats a les grans xifres, com Eduardo Mendoza, Albert Espinosa, David Uclés o Míriam Tirado. Són la millor pista per saber com aniran les coses de cara a la llista de més venuts de la diada, però, com sempre, els rànquings no ho són tot.
Més enllà dels noms que despunten —que, cal no oblidar-ho i ho diem sempre, acabaran sent una part molt petita del pastís final de vendes del 23 d’abril—, el mercat del llibre és tan divers com ho són els lectors, desbordant fins a l'extenuació i no s’acaba amb l’última novetat o el guardó liteari de torn, ni tan sols per Sant Jordi; per això, com cada any, els prescriptors de quatre llibreries gironines fan les seves recomanacions a Diari de Girona. De la biografia de Maria Stuart, de Stefan Zweig, a la relectura feminista de l’Eneida, passant pel nou llibre de memòries de Patti Smith o la sempre colpidora Annie Ernaux, les històries de dones copen les propostes dels llibreters de Les Voltes, Empúries, Calmot i La 22 per qui encara no tingui clar què regalarà.
El llibreter Daniele Sabbatini, de la llibreria Empúries, va sobre segur recomanant tres veus de solvència més que contrastada: Stefan Zweig, Ursula K. Le Guin i Sandro Veronesi. Del primer, Maria Stuart (La Segona Perifèria), «una biografia que es llegeix com una novel·la», un relat apassionant sobre la vida i la mort de la controvertida reina que encatarà als qui ja van xalar amb Maria Antonieta, del mateix autor. De la segona, Lavinia (Raig Verd), una novel·la que omple els buits de l’Eneida de Virgili, donant «una veu veritablement potent» a un personatge que al clàssic no en té. I, finalment, de Veronesi, Setembre negre (Periscopi), un text sobre l’adveniment de la vida adulta després d’un succés inesperat, amb els paisatges marítims de la Toscana com a teló de fons.
Per la seva banda, la llibretera Anna Nicolau, de La 22, aposta per la reedició del testament literari de Montserrat Roig, Digues que m’estimes encara que sigui mentida (Edicions 62), una «bona porta d’entrada» a l’obra de l’escriptora a partir de les seves reflexions sobre el que l’empenyia a escriure. També recomana el nou recull de contes de la basca Eider Rodríguez, Tot era el mateix forat (Periscopi), amb relats «realistes i crus on tots els personatges tenen cares fosques», i Bristol (Raig Verd), el nou «vodevil amb personatges totalment surrealistes» de Jean Echenoz.
Pel que fa a Còmics 22, la branca especialitzada en novel·la gràfica del Grup 22, el llibreter Marcel Gonzàlez proposa Soc un àngel perdut (Norma Editorial), una nova aventura de Jordi Lafebre.
També en novel·la gràfica, Berta Rosell, de Les Voltes, apunta a l’actualitat a l’Orient Mitjà amb Persèpolis (Reservoir Books), la gran obra de Marjane Satrapi que explica la revolució islàmica iraniana des de la perspectiva d’una nena.
I, en l’apartat de narrativa, les altres recomanacions de Les Voltes són El pa dels àngels (Club Editor), el relat en primera persona dels anys d’infantesa i joventut de Patti Smith; L’estiu que la mare va tenir els ulls verds, de Tatiana Țîbuleac, una història sobre la maternitat, la mort i el perdó, i L’esdeveniment (Angle), en què la premi Nobel Annie Ernaux evoca el trasbals de passar per un avortament il·legal per parlar «de les revolucions silencioses de les dones, quan es parla de privil·legis que en realitat són drets».
També mira enrere, concretament cap a les discriminacions que van patir les lesbianes a la Gran Bretanya dels anys 80, Un assumpte familiar, de Claire Lynch (Periscopi), la primera de les recomanacions de Mònica Armangué, de Calmot. Armangué també es decanta per Peixos (Club Editor), la nova novel·la d’Eva Baltasar, una història sobre els perills dels enamoraments, i per Coses petites com aquestes (Minúscula), de la sempre efectiva Claire Keegan. En aquest cas, és un relat d’ambient nadalenc i to dickensià basat en el cas de les bugaderies de les Magdalenes que va sacsejar la societat irlandesa a la darreria del segle XX.
Especialitzada en els lectors més menuts, les recomanacions de Calmot també miren a la mainada amb Nen i gos (Tramuntana), d’Estefanía Ros, sobre un nen que vol un gos i un gos que vol un nen; Això no és un llibre (La Galera), del gironí Carles Sala, i L’estruç al mercat, de Cristina Oleby (Flamboyant).
També per al públic infantil, Empúries destaca El follet Oriol i l’amulet misteriós (Barcanova), una nova aventura del personatge creat per Òscar Sardà, i La 22, La meravella (Andana), de Tom Percival, un àlbum il·lustrat sobre les petites coses que fan menys grisa la vida.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre