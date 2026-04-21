Sílvia Pérez Cruz: "És important poder emocionar-nos junts en un moment tan individualista"
La cantant palafrugellenca compleix tres dècades de trajectòria musical amb el nou treball 'Oral_Abisal'
La cantant Sílvia Pérez Cruz compleix tres dècades de trajectòria musical amb el nou treball ‘Oral_Abisal’, que veurà la llum el pròxim 8 de maig. Es tracta d’un disc que explora la dualitat, amb una part més casolana i una altra de més onírica, amb diferents textures i sonoritats. L’artista passa per un moment especialment dolç de la seva carrera que l’ha portat a tocar en un dels espais que sempre havia somiat: l’Olympia de París. També a penjar el cartell d’exhaurit en diversos dels concerts que ha fet recentment. “Sempre he intentat explicar des de l’exemple musical la importància de poder emocionar-nos junts en un moment tan individualista”, sosté en una entrevista, “l’art ens ajuda a retrobar-nos”.
Amb una trajectòria consolidada i una projecció internacional, Pérez Cruz publica aquest 2026 un nou projecte que porta per títol ‘Oral_Abisal’ en el qual ha treballat els darrers tres anys. “Jo sempre componc per entendre la vida i transformar allò que sento”, recorda, “en aquest cas l’àlbum parla de l’origen, de la recerca de casa i també de tot allò que no coneixes i del que vols descobrir”.
Amb una primera part amb “més fusta, corda i proximitat” i una segona amb “més metall i amb espais més grans que mostren un vessant més oníric”, la cantant posa sobre la taula una proposta que es nodreix d’una dualitat que permet entendre els extrems. “Es tracta de buscar molt la part líquida, perquè no és blanc o negre, si no és tot el que hi ha entremig”, detalla.
Entre els temes que s’hi poden identificar hi ha la importància de les cures, de l’amor – “que s’ha de regar igual que les flors” -, de la recerca interna i també d’alguns aspectes més onírics. A més, hi ha una cançó que parla sobre un tema molt concret que és el mar i la “dignitat” de la gent que l’ha de creuar. En aquest treball, tal com afirma l’artista, les lletres hi tenen molt de pes. “Per mi ara és més important que mai allò que dic en l'àmbit literal, metafòric i sonor”, insisteix, “per això busco com expressar una sensació amb totes les formes que conec”.
Un viatge de felicitat i plenitud
La carrera musical de Pérez Cruz va començar fa molt de temps, concretament fa trenta anys, un temps que li ha portat felicitat i plenitud. “Soc una persona que he treballat molt, sensible i cuidadora”, admet, “em sento plena i en pau, però, a la vegada, molt creativa i continuo tenint ganes d’expressar-me a través de l’art en aquest món tan estrany”. També a través de la relació amb la seva filla, que reconeix que li ha ensenyat a entendre la vida i la música des d’un lloc diferent. “Em puc expressar de la millor manera i em sento molt protegida”, afegeix.
De fet, Pérez Cruz apunta que sempre ha fet “la lluita” des dels escenaris, explicant a través de la música la importància de celebrar les diferències i també la bellesa col·lectiva. “Hi ha coses artístiques que et fan retrobar amb els teus valors, el que t’agrada, el que no t’agrada, el que t’emociona i també els teus records més profunds”, detalla, “i això és bàsic, proper i real perquè hem de cuidar els petits moments”.
L’inici de la gira
Si bé encara queden uns dies per la sortida d’‘Oral_Abisal’, Pérez Cruz ja ha començat a oferir els primers concerts amb una gran rebuda per part del públic, que l’ha portat a penjar el cartell d’exhaurit als recitals que ha ofert, per exemple, al Liceu, o al doble concert de Girona, en el marc del Festival Strenes. Una rebuda “espectacular” que ha viscut amb molta “emoció”. “És com si de cop arribés la primavera i florissin totes aquelles flors que has plantat durant molts anys”, bromeja.
Un dels espais més icònics ha sigut l’Olympia de París, on l’artista va poder tocar el passat mes de març. “Era el somni de la meva vida”, confessa, “mai penso en un únic lloc, però en aquest cas és on han cantat grans intèrprets com Nina Simone, Édith Piaf, Mercedes Sosa o Frank Sinatra, i també un espai de reivindicació per la llibertat”. Un equipament on les “parets tenen una memòria” i on tot plegat “vibrava”. “Em vaig sentir agraïda i emocionada”, conclou.
Col·laboració amb Rosalía
Un altre dels projectes en els quals ha participat recentment Pérez Cruz i ha tingut un gran ressò ha sigut la cançó de ‘La rumba del perdón’, inclosa en l’àlbum ‘Lux’ de la cantant Rosalía. Un tema on la palafrugellenca col·labora juntament amb la 'cantaora' Estrella Morente.
Pérez Cruz explica que fa dos anys es va trobar l’artista de Sant Esteve Sesrovires o Los Angeles després de molt temps sense coincidir. “Vam tenir una xerrada preciosa que a les dues ens va fer molt de bé i vam entrar en contacte”, relata, “fa un any i mig vaig tenir un somni en el qual ella estava gravant coses amb una orquestra, amb elements d’electrònica i amb Estrella Morente”.
“Li vaig escriure i li vaig dir que havia somiat això, i ella em va respondre que no s’ho podia creure i que era un senyal” assenyala, “al cap d’uns mesos em va dir que hi havia aquesta cançó i si volia participar”. Tot i això, la publicació del tema va acabar envoltat de polèmica, ja que Morente va assegurar que estava disgustada amb Rosalía perquè havia fet servir una part molt petita del treball que li havia enviat i que la feina s’havia de respectar.
“Entenc perfectament les dues parts”, reconeix Pérez Cruz, “jo estava en un altre moment i ho he viscut diferent, però és cert que hi havia molta il·lusió i que era una cançó difícil i llarga, però quan va sortir sabíem que seria aquesta”. La cantant de Palafrugell també va assistir aquesta setmana passada a un dels concerts de Rosalía a Barcelona de públic, un espectacle que ha definit de “preciós”. “M’hauria encantat cantar amb ella i ja li vaig dir que, quan vulgui, ho fem”, conclou.
