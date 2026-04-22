El 30è Cornamusam d'Olot reivindicarà la cultura musical de les Illes Balears
El festival dedicat al sac de gemecs se celebrarà entre el 20 i el 24 de maig amb propostes musicals com Al·lèrgiques al Pol·len o la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra
La 35a edició del Cornamusam, Festival Internacional de la Cornamusa d’Olot, celebrarà els seus lligams amb les Illes Balears amb propostes com una trobada amb Xeremeiers de Sa Pobla, concerts amb els grups Nastallat i Sedaç, i una animació pels carrers durant el cap de setmana que conduirà l'agrupació musical Sa Xerebanda.
El festival tindrà lloc del 20 al 24 de maig de 2026 a diferents indrets de la ciutat, amb el Firal com a epicentre i altres espais com l'Hospici, el Santurari del Tura, la casa Gaietà-Vila o El Torín.
Entre les propostes musicals hi ha grups com Al·lèrgiques al Pol·len, que entomaran el repte d'incorporar una cornamusa dins el seu repertori musical; es repetirà el concert Des de Dalt amb el grup de rock gironí Sant Rocs; i la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra farà un recital amb el músic búlgar Ivan Ramov, a més de diverses demostracions de gaites vingudes d'arreu del món. El grup de folk La Coixinera també hi serà per presentar un nou disc, i el grup format La Sacsejada, format per Perepau Ximenis per l'ocasió, serà l'encarregat de tancar el Cornamusam.
En aquesta ocasió, els Ministrers de l'Escola de Música d'Olot sortiran del seu registre habitual per presentar un concert de grans èxits de la música clàssica amb Jordi Cañón al piano.
Música, sardanes i xerrades
Enguany, el festival tindrà entre les propostes internacionals el músic Ivan Ramov, vingut de Bulgària i que aportarà la seva gaida búlgara al concert que oferirà la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. Entre les cornamuses que sonaran hi haurà el sac i les xeremies, amb músics com Sergi Llena, el grup local Albericas, Mosquitera Celtic Band o el trio format per Mijael Bello, Hugo Franco i Marc Xarau. Pel que fa a la Tocada d'inici del Balcó dels Espants de la Basílica de Sant Esteve, anirà a càrrec del reconegut Pep Toni Rubio, membre de grups com Xeremeiers de Sa Calatrava o Música Nostra.
També es repetirà la ballada de sardanes antigues al Firal, que anirà a càrrec de la cobla Bram de Fusta, i que estaran acompanyats de l'emblemàtica figura del festival, la Cabreta, que enguany celebra 30 anys. Entre els actes també hi haurà dos dinars de cantadors amb Mam i Pipa i el duet Tincartinc; hi haurà fira d'artesania i lutiers, un kahoot sobre cultura catalana i un espai de xerrades, que comptarà amb noms com el musicòleg Jaume Ayats.
