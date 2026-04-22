Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
Quan semblava que la festa estava plenament consolidada a la plaça Catalunya, les obres a les bigues han obligat a tornar-la a moure de lloc
Llibreters i floristes s'instal·laran a l'avinguda de Sant Francesc, després de passar per la Devesa, el Palau de Fires i la plataforma
Girona posa a prova aquest dijous la quarta ubicació per Sant Jordi en cinc anys. Després de dos anys amb la celebració de Sant Jordi ben instal·lada al rovell de l’ou —veníem, recordem-ho, d’un Sant Jordi confinat el 2020, un altre amb mascareta i restriccions a la Devesa, el següent al Palau de Fires per la pluja i un darrer de nou a la Devesa, amb un vent i una polseguera que van fer la guitza a tothom—, la ciutat ha hagut de tornar a canviar la festa de lloc. Quan semblava que s’havia trobat —per fi!— l’emplaçament ideal pel gran dia dels llibres i les roses, la plaça Catalunya, les obres per consolidar les bigues de la plataforma obliguen a fer l’enèssim canvi d’ubicació. El trasllat, pactat entre l’Ajuntament de Girona i els gremis professionals, és provisional, però un cop passi la diada s’avaluarà com ha anat, perquè «la situació pot acabar obrint nous escenaris», va explicar a mitjans de març la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona, Gemma Geis.
Aquesta vegada, floristes i llibreters s’estendran per l’avinguda de Sant Francesc, en una decisió presa per motius de seguretat, tot i voler «mantenir la centralitat de la plaça Catalunya», segons va detallar Geis. De fet, les actuacions musicals coordinades durant tot el dia per Òmnium Cultural i el concert d’havaneres de Les Anxovetes (17.30) es mantindran allà.
Aquest trasllat transitori preveu un gran eix per als paradistes professionals, amb els 33 estands de llibres i roses distribuïts principalment a l’avinguda de Sant Francesc fins a la Gran Via de Jaume I, però també al lateral oest de la plaça Catalunya. S’eliminarà la presència de parades al vial est de la plataforma i als dos que toquen al riu Onyar, a més del carrer Nou, on la policia veu dificultats d’evacuació en cas que sigui necessari.
Les entitats mantindran la presència al centre, però les que abans estaven al carrer Nou aquest any quedaran reubicades entre les places Pompeu Fabra i Hospital. La resta seguirà al Pont de Pedra, la pujada del Pont de Pedra, un tram de Santa Clara i a la rambla de la Llibertat. Seran 144, a les quals s’han de sumar les dels partits polítics, que seran a la plaça del Vi.
Hi ha previstes 25 parades més davant d’establiments per tota la ciutat, així que en total n’hi haurà 172.
El canvi d’escenari no serà l’única novetat de la jornada. L’Ajuntament de Girona també estrenarà un nou acte institucional a les 11 del matí al Saló de Plens. Aquesta primera edició homenatjarà l’escriptora, poeta i professora empordanesa Rosa Font Massot, que recitarà la glossa de Sant Jordi basada en la seva experiència i les seves vivències entorn de la diada i de la literatura i la cultura catalanes. L’acte, conduït per l’actriu Meri Yanes, servirà també per recordar diverses efemèrides del món de la cultura i la literatura, com el 120è aniversari de la publicació de Josafat i el desè de la mort de Narcís-Jordi Aragó.
Amb tot, la diada l’encetarà ben aviat el ja tradicional esmorzar literari a la Casa Solterra. La seu dels Serveis Territorials de Cultura obrirà un any més les portes a escriptors, editors, llibreters i periodistes per encarar amb força un dia que serà llarg en un acte que estarà dedicat a la poetessa Isabel Oliva i Prat.
Actes avui i demà arreu de les comarques gironines
Com que, encara que el calendari s’entesti a rebatre-ho, Sant Jordi ja no és només el 23 d’abril, la diada s'ha posat en marxa aquesta tarda arreu de la demarcació, començant per les biblioteques, que fa anys que celebren una revetlla amb música, contacontes i altres activitats.
A més, Girona ha viscut una nova trobada d’escriptors impulsada per la Llibreria 22, que s'ha obert amb el pregó de l’actor Sergi López.
També a Figueres, Sant Jordi comença abans d’hora, amb l’espectacle musical Lo Cant de les ànimes mudes, basat en textos de Caterina Albert, i la trobada d’autors locals, mentre que aquest dijous la Rambla tornarà a ser el cor de la festa. Durant tot el dia acollirà un centenar de parades, a més de lectures de contes, sardanes, un vermut literari i música.
Calonge també fa dies que celebra Sant Jordi i ho farà, de fet, fins a finals d’abril. Durant tot el dia, el poble de llibres complementarà la fira de llibres i roses amb micròfon obert, espais de lectura, música i jocs al castell.
Pel que fa a Palafrugell, els estands de llibreters i floristes compartiran protagonisme amb la lectura continuada de Josep Pla. En la seva 23a edició, estarà dedicada a El carrer Estret, inclòs a Els pagesos, coincidint amb el 75è aniversari de la seva publicació.
Més d’una seixantena de parades, entre professionals i entitats, s’aplegaran a la plaça Major per celebrar la diada de Sant Jordi a Banyoles. Un any més, les diferents propostes que s’organitzen, principalment, des de la Biblioteca Municipal, i les entitats, es faran entre la plaça Major i l’espai de la Muralla.
A Olot, el Firal rebrà una setantena de parades de llibres i roses, a més de ser l’escenari de la representació de la llegenda o una cercavila amb el gegant Clam. El festival Sismògraf també se suma a la festa amb Sant Jordi Balla, un programa d’activitats que unirà llibres i dansa.
El passeig Jacint Verdaguer de Lloret de Mar, on s’hi instal·laran una cinquantena de parades, o el passeig Ciutat de Girona de Salt, on les parades conviuran amb una programació cultural i educativa amb especial protagonisme per la mainada, seran altres escenaris de la diada a les comarques gironines.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils