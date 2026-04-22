Cine
Michael Jackson, més blanc que mai: així és el polèmic biopic sobre el Rei del Pop
El biopic ‘Michael’, des d’aquest dijous a la cartellera, intenta rentar la imatge de l’artista ignorant les acusacions d’abusos sexuals abocades sobre ell al llarg dels anys
Nando Salvà
Oblidi vostè tot el dolent que mai va descobrir sobre Michael Jackson. Els comportaments excèntrics, els presumptes abusos sexuals a nens, el circ mediàtic, tots els moments que van definir els últims anys del músic i van entelar el seu llegat: esborri’ls de la seva ment, perquè res d’això va passar. Això és el que pretén ‘Michael’, el biopic sobre l’astre del pop que ara, finalment, arriba als cines. Segons la seva tesi, de fet, res d’interès va passar en les dues últimes dècades de vida del cantant, i és temptador suposar que els seus responsables prefereixen que els no iniciats pensin que Jackson va morir poc després que es publiqués el seu disc ‘Bad’ (1987), i no d’una intoxicació aguda per propofol i benzodiazepines el 2009, als 50 anys.
Dirigida per Antoine Fuqua, no absol Jackson de cap de les acusacions formulades contra ell als anys 90 i dos mil, sinó que les ignora per complet. Contempla el seu meteòric ascens al cim de la fama des dels seus inicis en la infantesa amb quatre dels seus germans en el grup The Jackson 5, repassa l’inici de la seva carrera en solitari durant els anys 70 i 80 i culmina amb una de les seves actuacions a Londres el 1988. I ja.
Pel que sembla, això sí, inicialment ‘Michael’ oferia més que això. En la seva primera versió, l’acció arrencava el 1993 –una dècada després que el sisè àlbum del cantant, ‘Thriller’ (1983), assaltés el cel de la cultura pop– amb una recreació de la batuda policial al ranxo Neverland durant la qual la policia va examinar i va fotografiar el cos de Jackson per comparar-lo amb les descripcions que havia fet Jordan Chandler, un nen que l’havia acusat de violar-lo, i explorava l’impacte que aquell cas havia tingut en la vida de l’artista. Però tot va canviar després que els advocats dels seus hereus, productors de ‘Michael’, descobrissin que existia un acord extrajudicial firmat al seu dia que prohibia la representació o menció de Chandler a qualsevol obra cinematogràfica.
Després d’aquest descobriment d’última hora, Fuqua va haver de refer la pel·lícula. Com a resultat, es va posposar immediatament la data d’estrena, originalment prevista per al 18 d’abril del 2025, i es va reunir l’equip durant 22 dies de rodatge addicional que van afegir entre 10 i 15 milions de dòlars al cost del projecte. Com a resultat, diem, ara el relat de ‘Michael’ acaba quan l’estrella encara està en el seu apogeu en lloc de fer-ho amb un dels moments més ignominiosos de la seva carrera.
S’ha de matisar, en tot cas, que la producció de ‘Michael’ ha estat estretament supervisada per la família de Jackson, per la qual cosa s’ha de suposar que la intenció de la pel·lícula mai va ser explorar de manera incisiva els aspectes més difícils de la vida personal de l’astre; el mateix Fuqua ha afirmat en entrevistes recents que el seu objectiu va ser refutar amb rotunditat qualsevol acusació de conducta indeguda, i això inclou les últimes a produir-se: fa tot just unes setmanes, quatre germans que van conèixer el cantant a través del seu pare, un empleat d’hotel anomenat Dominic Cascio, van presentar una nova demanda; afirmen haver sigut drogats, violats i agredits sexualment pel cantant des de finals dels 80 fins a la mort d’aquest el 2009. La família Jackson ha contraatacat acusant els demandants d’intent d’extorsió.
Historial d’acusacions
Les primeres acusacions d’abús sexual a nens contra Jackson, diem, es van formular per primera vegada el 1993 per part del pare de Chandler; el cas es va resoldre fora dels tribunals, i llavors l’equip legal del músic va insistir que l’acord no constituïa una admissió de culpabilitat. El 2003, ‘Jacko’ va ser arrestat després de les acusacions de Gavin Arvizo, llavors de 13 anys, que presumptament havia sigut agredit al ranxo Neverland. Elcas va arribar a judici el 2005, i va comptar amb testimonis d’alt perfil com Macaulay Culkin; Jackson va ser finalment absolt de tots els càrrecs després que el jurat adduís falta de proves concloents. Wade Robson i James Safechuck, que van conèixer Jackson sent nens, també van al·legar anys d’abusos a través del documental ‘Leaving Neverland’ (2019). Actualment, pel que sembla, tots dos exigeixen 400 milions de dòlars en concepte de danys i perjudicis, i s’espera que les seves reclamacions arribin als tribunals el pròxim novembre.
Mentrestant, ‘Michael’ aspira a allunyar la imatge del cantant de la polèmica, tot i que de moment està tenint l’efecte contrari. Fa només un mes, la seva família va organitzar una projecció a Los Angeles a la qual van acudir al voltant de 60 dels seus membres. Segons diverses fonts, durant l’esdeveniment es va produir una acalorada discussió entre dos dels germans: d’una banda, Janet, l’única dels assistents que es va mostrar obertament en contra de la pel·lícula i que, pel que sembla, mai ha estat còmoda amb la gestió del llegat i el relat públic de ‘Jacko’; d’altra banda, Jermaine, ferm defensor del biopic i el fill del qual, Jaafar Jackson, el protagonitza interpretant el seu propi oncle. La Janet no apareix retratada a la pel·lícula i, d’entre tots els germans de l’anomenat Rei del Pop, és l’única que no forma part del seu equip de productors executius.
També Paris Jackson, filla gran de l’autor de ‘Billie Jean’, s’ha desentès en diverses ocasions del projecte a través de xarxes socials i l’ha qüestionat obertament. «Vaig llegir un dels primers esborranys del guió i vaig donar la meva opinió sobre el que em semblava deshonest. Al veure que no em van fer cas, vaig seguir amb la meva vida», va escriure a Instagram a finals de l’any passat. «Hi ha moltes inexactituds i també moltes mentides descarades», va afirmar així mateix sobre la pel·lícula, a la qual també va qualificar de «circ».
En els últims dies s’ha unit a la polèmica un altre dels nebots de l’astre, Taj Jackson, que ha acusat públicament els mitjans de comunicació i els internautes crítics de llançar una campanya per soscavar l’èxit del biopic i ha animat els fans a ignorar els titulars provocadors. Mentrestant, en un intent de contenir l’abast de la controvèrsia, l’equip promocional de ‘Michael’ ha limitat severament l’accés de la premsa tant a Fuqua com a la resta dels seus responsables.
Sigui com sigui, el principal productor de la pel·lícula, Graham King, aspira a aconseguir un èxit almenys igual de contundent que el que ja va obtenir gràcies al biopic de Queen, ‘Bohemian Rhapsody’ (2018); al seu favor compta amb la popularitat que Jackson continua atresorant. A Spotify, actualment suma gairebé 65 milions d’oients mensuals, cosa que el converteix en el 27è artista més escoltat del planeta a la plataforma. La seva vida i la seva música també han servit de base tant per a ‘Michael Jackson: One’, un espectacle de Cirque du Soleil que es representa a Las Vegas des del 2013, com per al musical de Broadway ‘MJ’, que des del 2021 ha viatjat a diverses ciutats de tot el món i ha obtingut una recaptació estimada de gairebé 500 milions de dòlars. En total, es calcula que Jackson ha generat al voltant de 3.500 milions de dòlars des de la seva mort.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
- El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada