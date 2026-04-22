El Museu del Cinema estrena un joc familiar per descobrir els orígens del setè art
Aquesta activitat proposa als visitants recórrer el museu d’una manera lúdica i interactiva, tot investigant els antecedents i els inicis de la fascinació per la imatge en moviment
DdG
El Museu del Cinema de Girona ha posat en marxa El cinema de l’Alícia, un nou joc de pistes adreçat a infants d’entre 7 i 12 anys i a les seves famílies. La proposta convida a recórrer el museu d’una manera lúdica i participativa per descobrir els antecedents i els inicis del cinema, així com la fascinació de la humanitat per les imatges en moviment. L’activitat gira al voltant del personatge de l’Alícia, una nena que vol crear la seva pròpia pel·lícula, i planteja als visitants el repte d’ajudar-la resolent preguntes i localitzant diferents peces de la col·lecció. A mesura que avança el recorregut, els participants poden conèixer millor els primers aparells i tècniques que van acabar donant lloc al cinema.
El personatge principal és també un homenatge a Alice Guy, considerada la primera directora de cinema de la història.
El joc està pensat per fer-se de manera autònoma durant la visita en família, amb material que es lliura a la taquilla del museu i que busca fomentar l’observació, la curiositat i l’intercanvi entre grans i petits.
Les il·lustracions han anat a càrrec de Neus Ponsatí, de La Llegendària.
