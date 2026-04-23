Calonge celebra "la festa major del llibre" en la cinquena diada de Sant Jordi com a 'booktown'
Els visitants celebren els actes que s'allarguen tota la setmana i espongen la diada.
El municipi de Calonge celebra aquest Sant Jordi "la festa major del llibre", la cinquena diada des que el municipi es va convertir en la primera 'booktown' de Catalunya a finals del 2021. Llibreters, floristes i públic viu la jornada amb molta il·lusió i des de primera hora del matí ja es veuen carrers plens de gent passejant per les parades. Enguany, la jornada ha coincidit amb el mercat setmanal i això afavoreix el trànsit de gent. A més, el públic celebra la jornada a través de tots els actes que s'organitzen al municipi al llarg de tota la setmana, com ara tallers florals, concerts o presentacions i signatures de llibres. Per a la gent, la programació ajuda a "esponjar" la diada i allargar la festivitat més dies.
