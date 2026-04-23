Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
La seguretat i les obres de consolidació de la plataforma a la plaça Catalunya motiven la reducció de parades en aquest espai de la ciutat.
Girona s'ha tornat a omplir de roses i llibres per Sant Jordi. La Diada estrena enguany l'avinguda Sant Francesc com a ubicació. L'Ajuntament, juntament amb llibreters i floristes, ha reduït el nombre de parades a la plaça Catalunya "per seguretat" i per adaptar-se a les obres de consolidació de la plataforma. La portaveu dels llibreters, Carme Ferrer, ha assegurat que estan "molt contents" amb el nou espai, tot i que de cara al futur esperen poder tornar a omplir la plaça. La Diada ha començat amb el tradicional esmorzar literari que organitza la Generalitat i que ha homenatjat la poetessa de 101 anys Isabel Oliva. L'Ajuntament ha organitzat per primer cop un acte institucional, amb un homenatge a l'escriptora Rosa Font Massot.
Més de 170 parades omplen el cor de Girona aquest Sant Jordi. Llibreters i floristes han estat mirant al cel amb l'ai al cor, després d'un vespre de pluja per la vigília de la Diada. "Tots els meteoròlegs ens han dit que avui no plourà i que podrem gaudir de la jornada al carrer", ha afirmat la portaveu dels llibreters, Carme Ferrer. Des de primera hora, centenars de persones recorren la plaça Catalunya, la Rambla i, per primer cop, l'avinguda Sant Francesc tafanejant llibres i escollint la rosa, tal com mana la tradició.
L'Ajuntament de Girona, d'acord amb els llibreters i els floristes, ha decidit reduir el nombre de parades a la plaça Catalunya per Sant Jordi "per seguretat" mentre duren les obres de consolidació de la plataforma que hi ha sobre el riu Onyar. A la plaça els estands es concentren a la part oest i, la resta, s'estenen per tota l'avinguda Sant Francesc fins a l'encreuament amb Jaume I.
"El canvi d'ubicació ens va costar una mica d'entendre, però estem molt contents, molt més del que pensàvem. Hi ha gent des de primer hora, les parades estan molt ben ubicades, tenim espai i la ciutadania pot passar perfectament d'un cantó a l'altre", ha afirmat Ferrer que, tot i això, no amaga que volen "tornar a la plaça Catalunya".
Els llibreters i els floristes han viscut diversos canvis d'ubicació els darrers anys a la ciutat. Primer, va ser la pandèmia, que va obligar a suspendre tota l'activitat. Un cop les restriccions es van suavitzar, ja el 2021, la fira es va traslladar a la Copa per garantir les mesures de seguretat. Tot just fa dos anys que Sant Jordi va tornar al Barri Vell.
No ha estat l'únic canvi, també hi ha hagut modificacions per a les parades d'entitats. Les que abans estaven al carrer Nou, aquest any se situen a la plaça Pompeu Fabra i a la plaça Hospital, seguint les recomanacions de seguretat de la Policia Municipal. Segons concreta l'Ajuntament, en total hi ha 172 parades. La fira de professionals compta amb 33 estands, les entitats en tenen 114 i 25 parades més davant de botigues.
Entre els més matiners per anar a passejar entre les parades de flors i llibres hi ha Cristina Bel i Alejandro Garcia. Són amics i han decidit aprofitar que al matí no treballen per anar a fer el volt. A més, ell ha comprat roses per a la seva parella i també s'ha autoregalat el llibre 'El psicoanalista' de John Katzenbach. Això, mentre espera que li regalin algun altre exemplar al llarg del dia. Bel celebra Sant Jordi fent-se un homenatge personal: "M'ho compro tot jo".
Després de comprar un dels llibres que aspiren a ser dels més venuts aquesta Diada com és 'El joc del silenci' de Gil Pratsobrerroca, la gironina Dolors Risco explica que l'ha comprat per a un fill. "No havia mirat res abans, he vingut a tafanejar i he vist aquest llibre que és una mica de suspens i que crec que li pot agradar", ha dit. També confia a rebre tres roses, com cada any, les del seu marit i els seus fills.
Sant Jordi és un dia crucial per als floristes. En una parada de l'avinguda Sant Francesc Marta Pous celebra el canvi de lloc perquè en aquest carrer tenen més ombra i això és bo per a les flors. La florista remarca que la rosa que té més èxit és la tradicional, la vermella, i que la majoria dels compradors busquen rosa sola i amb dissenys elaborats, com la que fan ells: "No és només la rosa i l'espiga, fem embolcalls amb complements florals, estructures, papers i intentem que no hi hagi plàstics".
Poetessa centenària
La jornada ha arrancat amb el tradicional esmorzar literari d'escriptors organitzat per la delegació del Govern a la Casa Solterra, que enguany ha homenatjat la poetessa centenària Isabel Oliva i Prat. "Estic una mica atabalada perquè els homenatges no em van gaire, m'agrada anar als llocs sent anònima, però agraïda que hagin pensat en mi", ha afirmat.
No va començar a publicar fins als 70 anys, i ara ja en té 101: "Jo escrivia poesies per a mi a l'institut i al col·legi i, sobretot m'agradava llegir els clàssics catalans". Oliva es va dedicar professionalment a la docència i va ser mestra al barri de Font de la Pólvora de Girona on va fer classe "sempre en català". I volta el món i torna al Born, perquè el Palau Solterra, on li han fet l'homenatge, va ser just on va presentar el seu primer recull de poemes.
Formada en música, explica que veu els poemes com una "melodia", allunyada d'estructures rígides. "Els temes que m'interessen més, principalment, són els records del passat i també m'agrada molt el tema Girona, la ciutat està retratada sempre", ha afegit.
L'esmorzar escalfa motors i serveix perquè els escriptors agafin força per a la jornada, a banda de trobar-se i compartir una estona. "Aquesta professió que tenim que és tan solitària, avui es trenca el clixé de l'escriptor tancat a casa perquè sortim i compartim aquesta alegria amb els companys", afirma Mar Bosch Oliveras. L'escriptora arriba aquesta Diada amb 'Lliçons d'abisme' sota el braç, un recull de contes que acaben teixint una "novel·la soterrada".
L'Ajuntament de Girona ha organitzat aquest any per primer cop un acte institucional per Sant Jordi, que ha homenatjat l'escriptora, poeta i professora de llengua i literatura catalanes Rosa Font Massot.
L'acte ha servit també per recordar diverses efemèrides del món de la cultura i la literatura, com el 120è aniversari de la publicació de 'Josafat', de Prudenci Bertrana; el 100è aniversari del naixement de Blai Bonet; el 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu i el 10è aniversari de la mort de Narcís-Jordi Aragó.
