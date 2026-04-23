La gironina Regina Rodríguez Sirvent, Gil Pratsobrerroca, Òscar Andreu, Eduardo Mendoza i Fernando Aramburu triomfen per Sant Jordi
Les vendes de llibres fixen un nou rècord i freguen els 27 milions d’euros, per sobre dels 26,1 milions de l'any passat
El rànquing provisional de llibres més venuts del Gremi de Llibreters de Catalunya ha fet bons els pronòstics i ha coronat Regina Rodríguez Sirvent, Gil Pratsobrerroca, Òscar Andreu i Francesc Torralba en català i Eduardo Mendoza, Fernando Aramburu, Ana Garriga i Paz Padilla, en castellà, segons les estimacions de les llibreries agremiades, que tenen en compte les vendes fins a les 6 de la tarda d'aquest dijous i incorporen, també, les dels dies previs a la diada. Atenent les dades provisionals, les vendes fixen un nou sostre i s’acosten als 27 milions d'euros, per sobre dels 26,1 milions d'euros de l'any passat. La jornada també serà recordada per un temps primaveral, però també per les molèsties que ha generat el pol·len a diverses ciutats.
En ficció en català destaca el nou volum de la popular Regina Rodríguez Sirvent, 'Crispetes de matinada' (La Campana), seguint del fenomen 'El joc del silenci' (La Campana), de Gil Pratsobrerroca i 'Passeig de Gràcia' (Comanegra), de Roger Bastida, Premi Santa Eulàlia d'aquest any. Albert Espinosa i Carles Rebassa completen el rànquing. En no-ficció, la primera posició provisional l'ocupa el 'Manual de defensa del català' (Univers Llibres), d’Òscar Andreu, seguit pel Premi Pla d'aquest any, 'Anatomia de l’esperança' (Destino), de Francesc Torralba, i 'On neix la llum' (Columna), d’Oriol Mitjà.
Quant a la ficció en castellà, Eduardo Mendoza encapçala la llista amb la seva última novel·la, 'La intriga del funeral inconveniente' (Seix Barral), seguint de 'Maite' (Tusquets), de Fernando Aramburu, i 'Comerás flores' (Libros del Asteroide), de Lucía Solla Sobral. 'Instrucción de novicias' (Blackie Books), d’Ana Garriga i 'Alzar el duelo' (HarperCollins), de Paz Padilla, s'erigeixen en els més venuts en no-ficció.
Pel que fa a infantil i juvenil, en català sobresurt el volum 'Em dic Goa 10 - Quin embolic, Goa!' (B de Blok), de Míriam Tirado, i en castellà 'Si fuéramos eternos' (MR), d’Emma Gil.
Les vendes s'ajuden d'un Sant Jordi feiner
La Cambra del Llibre de Catalunya, la institució que agrupa els gremis i associacions d’editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica de Catalunya, ha valorat molt positivament la participació ciutadana i el volum de vendes de llibres d’aquesta edició. El fet que la jornada hagi coincidit, de nou, amb un dia feiner ha afavorit una participació repartida per tot Catalunya.
Tot i que encara no s’han tancat les vendes de la diada ni mecanitzat les de les parades del carrer, s’estima que la xifra de venda global s’acosta als 27 milions d'euros, una xifra esperonada per una setmana prèvia bona de vendes en què molts ciutadans han avançat les seves compres.
L’alta participació ha estat acompanyada d’un augment d’espais professionals en diferents localitats, com a resposta a l’enorme oferta de títols, dels quals l’any passat se’n van vendre 75.000. A Barcelona, per exemple, hi ha hagut mig miler de llocs de venda de llibres, 130 dels quals, davant de l'establiment. Enguany, també s’han incrementat els metres lineals que ocupen les parades fins als 3.700. Tant Lleida com Tarragona també han incrementat les parades.
L’aposta de traslladar totes les parades de les Rambles, a causa de les obres, al Portal de l'Àngel, plaça Nova i plaça de la Catedral fins a Via Laietana, ha funcionat, segons els paradistes. Des del Gremi es destaca el creixement de trams al passeig de Sant Joan i al passeig de Lluís Companys, on hi ha hagut una alta afluència per comprar llibres dedicats al còmic i la literatura infantil i juvenil. Els punts de venda s’han distribuït en set districtes de la ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Sant Andreu, Sarrià, les Corts, i Poblenou.
