El IV Esmorzar Literari enceta la Diada de Sant Jordi a Blanes
La celebració de Sant Jordi a La Plantera ha començat amb un esmorzar literari que ha reunit autors locals i entitats culturals del municipi.
El barri de La Plantera, a Blanes ha donat el tret de sortida a la Diada de Sant Jordi amb el IV Esmorzar Literari, organitzat per la Pastisseria Marina i l’Associació de Veïns de La Plantera, amb el suport de l’Ajuntament.
Així, al llarg de la jornada estava prevista la participació dels alumnes de l’Escola Napoleó Soliva i persones grans vinculades al programa Treball als Barris.
La trobada ha comptat amb la presència de l’alcalde i regidor de Cultura, Jordi Hernández, i del pastisser Xavi Marina, impulsor de la iniciativa. També han participat com a membres de l’organització Paco Gallego i Xavi Sánchez, de l’Associació de Veïns de La Plantera; José Urbano, de la Xurreria La Plantera, que s’ha encarregat de la megafonia i la música d’acompanyament; i Toni Membrives, de Cava Laviret. Com no podia ser d’una altra manera, l’Esmorzar Literari ha estat una vegada més molt ben acollida per tothom, així com pels veïns i veïnes que també s’han afegit a la celebració.
Durant l’esmorzar, autors i responsables de publicacions vinculades a Blanes han presentat novetats i han intercanviat impressions amb els assistents. Entre els noms esmentats hi ha Maria Aladern, Ricard Pujadas, Nil Domínguez, Montserrat Medalla, Diana González, Aitor Roger, Marta Lloret, Teresa Ramos, així com segells i entitats com Edicions de Marimurtra, Editorial EntreDos i l’Arxiu Municipal, entre d’altres.
Una trentena de parades de roses i llibres
La Fira del Llibre i la Rosa de Sant Jordi ha tornat a omplir el nucli històric de Blanes aquest dijous 23 d’abril, amb les primeres compres de llibres i roses ja des del matí. Les parades les gestionen majoritàriament entitats del municipi i també hi participen comerços especialitzats en llibres i floristeria. Segons l’Ajuntament, aquest 2026 s’han registrat una cinquantena de sol·licituds per instal·lar parades, una trentena de les quals al nucli urbà, amb presència d’associacions de diversos àmbits i també de partits polítics.
La major part de parades s’han concentrat al carrer Ample, i també n’hi ha al carrer Raval, la plaça d’Espanya i el passeig Cortils i Vieta, on s’han ubicat les formacions polítiques. L’Arxiu Municipal ha instal·lat una parada al passeig de Dintre, davant de l’Ajuntament, amb publicacions pròpies. Pel que fa a la mobilitat, la Policia Local ha tallat el trànsit rodat al carrer Ample i, com a mesura afegida, també ha restringit el pas dels autobusos, que s’han desviat; el tancament s’ha activat a primera hora i està previst que s’allargui fins cap a les 21 h, per facilitar el desmuntatge.