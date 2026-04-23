L'homenatge a «la més sènior de les poetes catalanes» obre la diada a Girona
La poeta centenària Isabel Oliva i Prat és la protagonista del tradicional esmorzar literari de la Generalitat
L'Ajuntament estrena el seu propi acte institucional, amb tribut a la també poeta Rosa Font
L’homenatge a la mestra i poeta Isabel Oliva i Prat (Girona, 1924) ha encetat aquest matí la diada de Sant Jordi de Girona. El tradicional esmorzar literari amb què la Generalitat obre la festa s’ha centrat enguany en la mestra gironina, que va publicar poesia als setanta-quatre anys i que, des de llavors, no ha parat. «La més sènior de les poetes catalanes», com l’ha definit el també docent i poeta Lluís Lucero en la glossa, ha estat acompanyada per escriptors, editors, llibreters, gent de la cultura gironina, polítics i periodistes, que s’han reunit a primera hora a la Casa Solterra, seu dels Serveis Territorials de Cultura.
Oliva i Prat, que reconeix que no li agrada ser la protagonista, ha rememorat l’origen del seu primer llibre, L’instant de l’àngel, presentat justament a la Casa Solterra. «Vaig començar tard, però des de llavors he anat tan de pressa que porto una vintena de llibres», explica l’autora, que segueix escrivint poesia «informalment i sense projectes concrets». En aquell primer llibre ja tocava el seu gran tema, Girona i sobretot el Barri Vell, on va néixer, amb el qual manté «un vincle espiritual». Els records del passat i la música són els grans tòpics d’una autora que, assenyala, no segueix la mètrica «estricta», però que pensa sempre en la musicalitat del vers.
Escriptors com Marta Pasqual, Xavier Pla, Núria Esponellà i Carles Sala, editors com Àngel Madrià, Marta Costa-Pau i Gerard Bagué i personalitats de les lletres gironines com la presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, Mariàngela Vilallonga, i el director de la Fundació Josep Pla, Francesc Montero, han compartit una estona distesa per agafar forces per encarar el dia.
Una de les veteranes en això de Sant Jordi és l’escriptora Mar Bosch, que ha celebrat que una professió tan «solitària» com la de l’escriptura tingui un dia «tan bonic» per compartir la feina amb lectors i col·legues. «Està bé adonar-se que hi ha algú a l’altra banda», ha bromejat la gironina, que enguany té novetat a les llibreries, Lliçons d’abisme, editada per Empúries.
A diferència dels anys anteriors, el de la Generalitat no és l’únic acte institucional de la jornada. L’Ajuntament de Girona n'ha estrenat un a les 11 del matí al Saló de Plens. Aquesta primera edició ret tribut a l’escriptora, poeta i professora empordanesa Rosa Font Massot, que ha recitat la glossa de Sant Jordi basada en la seva experiència i les seves vivències entorn de la diada i de la literatura i la cultura catalanes.
L’acte, conduït per l’actriu Meri Yanes, ha servit també per recordar diverses efemèrides del món de la cultura i la literatura, com el 120è aniversari de la publicació de Josafat i el desè aniversari de la mort de Narcís-Jordi Aragó.
