Rodríguez Sirvent no s'hauria imaginat ser la més venuda de Sant Jordi "ni en un milió d'anys"
L'autora confessa que la seva trajectòria com a escriptora comença també un Sant Jordi que anava "bastant perduda"
Nico Tomás/ACN
Regina Rodríguez Sirvent no ha pogut contenir l'emoció en saber que ha estat l'autora més venuda de Sant Jordi amb la novel·la 'Crispetes de matinada' (La Campana). En declaracions a l'ACN ha assegurat que no s'ho esperava i ho ha considerat "molt irònic i molt bonic" perquè la seva trajectòria com a escriptora va començar també un Sant Jordi que estava "molt perduda" i en el qual no trobava la seva veu. "Si m'haguessin dit que passaria això -ha dit amb la veu a punt de trencar-se- no m'hi hauria imaginat ni en un milió d'anys". "És com bastant 'heavy' a escala personal", ha afegit. També ha destacat el fet de trobar-se amb els lectors, en un acte en què "en 20 segons" es concentra "tota l'emoció, la seva i la meva".
"Hem plorat amb molta gent, ens hem abraçat, hi ha moments fascinants d'haver pogut ajudar gent a tirar endavant, això és el tot", ha subratllat.
I ja ha advertit que 'Crispetes de matinada' no serà l'última incursió de Regina Rodríguez Sirvent al món de les lletres. "Ara em posaré a escriure. Enyoro escriure i enyoro els personatges de totes dues novel·les", ha indicat tot recordant la seva òpera prima, 'Les calces al sol', que també ha estat un èxit de públic. "Per sort els puc trucar i anar a fer unes birres ara amb ells", ha reblat.
La Rita Racons, novament protagonista
La continuació de l'exitosa 'Les calces al sol' torna a posar el focus en la Rita Racons, que després del seu viatge als Estats Units descobreix la seva veritable vocació: la d'escriure. Encadenant feines precàries i sense tenir massa clar sobre què vol parlar a la seva primera novel·la, la protagonista s'instal·la a Barcelona, tot i que, sovint, s'escapa a la Cerdanya per trobar-se amb la seva família i les seves amigues de tota la vida.
Després de tornar d'un viatge peculiar al Japó, la Rita pateix un trasbals laboral que la porta a descobrir un espai d'allò més particular al barri de Gràcia, on coincideix amb persones molt diferents que, igual que ella, busquen complir els seus respectius somnis. Entre aquestes parets, també hi troba un amor que juga un paper fonamental en aquesta nova etapa.
