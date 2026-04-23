Roses i llibres s'agermanen a Olot amb la dansa del festival Sismògraf
La capital de la Garrotxa uneix per primer cop el festival amb la diada de Sant Jordi amb una programació especial.
Una setantena de parades de llibres i roses han omplert el Firal d'Olot en la primera diada de Sant Jordi en què la capital de la Garrotxa fusiona aquesta tradició amb la dansa, gràcies al Sismògraf. El festival, que ha coincidit amb la diada, ha portat la proposta de 'Visita ballada' que fusiona els llibres i la dansa, i la 'Lleixa de la Dansa', que ha omplert un estand de llibres de dansa, en dues activitats a la biblioteca Marià Vayreda. "No podem lluitar contra un drac tan gran, però sí que ens podem aliar amb ell, que és una mica el que hem fet", explica la directora del festival, Tena Busquets.
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
- Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol
- El 15% dels gironins entren en situació de pobresa severa després de pagar les despeses d’habitatge
- Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026