Sant Jordi 2026
Sant Jordi a Figueres: la Rambla es converteix en el punt de trobada de lectors, roses i llibres a l'Empordà
Editors, llibreters, floristes i autors es donen cita en una de les festes més populars del calendari
Cristina Vilà Bartis
Un Sant Jordi més, la Rambla de Figueres torna a ser l'escenari de la gran festa dels llibres i la rosa. Des de primera hora del matí, editors, llibreters i autors, així com múltiples entitats i associacions locals, s'hi donen cita. També gent de totes les edats, i sobretot infants de les escoles de la ciutat, han estat desfilant per aquest centre neuràlgic de Figueres amb la idea de comprar la millor rosa i el llibre desitjat.
Les opcions eren múltiples i molt variades. En el camp de la rosa, el públic pot trobar des de les flors naturals en format individual clàssic fins als rosers o també roses de roba i de paper, algunes en versió solidària. Respecte els llibres, l'oferta és tan extensa que abarca des de les novetats dels autors locals -alguns amb parada pròpia- fins als noms nacionals i internacionals.
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
- Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol
- El 15% dels gironins entren en situació de pobresa severa després de pagar les despeses d’habitatge
- Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026