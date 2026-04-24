Joan Dausà torna demà els grans concerts a Fontajau amb un ple assegurat
Treballs a tota màquina al pavelló per preparar l'espectacular posada en escena de l'inici de la gira "Immortals" davant més de 6.000 persones aquest dissabte (21h).
Fontajau s’omplirà demà a la nit amb més de 6.000 persones, però aquesta vegada no serà per cap partit del Bàsquet Girona ni de l’Spar Girona. Quatre anys després que Estopa hi fes parada amb la gira Fuego, el pavelló recupera els concerts massius amb l’esperada actuació de Joan Dausà dins del festival Strenes. Serà l’estrena de la gira Immortals, una ruta de només onze concerts que també passarà aquest estiu per la Bisbal d’Empordà (24 de juliol), Roses (8 d’agost) i Puigcerdà (13 d’agost).
L’espectacle, d’una durada aproximada d’una hora i tres quarts, comptarà amb una posada en escena tècnica i visual a l’altura dels grans directes que Dausà va protagonitzar al Palau Sant Jordi de Barcelona i al Vistalegre de Madrid fa un parell d’anys. El retorn de l’artista als concerts de gran format, després de gairebé dos anys sense oferir-ne, ha generat una gran expectació i les entrades estan esgotades des de fa setmanes.
Els preparatius ja van començar dijous a Fontajau, l’endemà del partit entre l’Spar Girona i el Jairis, i aquests dies tant l’equip femení com l’ACB s’han hagut d’entrenar a la pista annexa. El parquet ja s’ha retirat de la pista central i s’hi està muntant l’escenari i tot el dispositiu tècnic i visual que acompanyarà l’actuació de demà a la nit.
Obertura de portes a les 19.30h
L’obertura de portes del pavelló està prevista a dos quarts de vuit del vespre, una hora i mitja abans de l’inici del concert, per facilitar l’accés dels espectadors. Dausà acaba de publicar el seu esperat nou disc, Immortals, el cinquè de la seva trajectòria discogràfica i el primer llarga durada en cinc anys. El treball manté el segell característic de l’artista, però incorpora determinades llicències que fan evolucionar el seu so. El seu equip de confiança, la parella creativa Santos&Fluren, de Blind Records, torna a ser el responsable de la producció del nou àlbum. El projecte compta també amb una col·laboració destacada, la del cantant Antonio Orozco, que participa en la cançó que dona nom al disc.
Fontajau no acull un concert de gran format des del 3 de juny de 2022, quan Estopa hi va presentar davant 5.400 espectadors la seva gira Fuego. Els últims concerts massius a Girona han tingut com a escenari el Palau de Fires —Oques Grasses, Rigoberta Bandini o el concert dels vint anys de l’Orquestra Di-Versiones, entre d’altres—, però ara el pavelló torna a reactivar-se també en aquest àmbit. Ho fa, a més, en plena negociació entre el Bàsquet Girona i l’Ajuntament per la concessió de la instal·lació.
La setmana passada, el president del club, Marc Gasol, va explicar que estava disposat a invertir «milions» a Fontajau per reformar-lo un cop en tingui la concessió, amb la idea d’arribar a un aforament de 6.000 persones per als partits de bàsquet i de 7.000 per als concerts. El retorn dels grans recitals al pavelló, doncs, arriba en un moment en què el futur de Fontajau com a espai esportiu i polivalent torna a estar damunt la taula.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
- L'Ajuntament de Girona posa Temps de Flors per davant del manteniment quotidià, segons les brigades