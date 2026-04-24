Salvador Sunyer presenta el documental «Qui som» al Truffaut

El director gironí ha seguit durant dos anys la prestigiosa companyia de circ Baro d'Evel

«En comptes de llançar proclames, els artistes fan, i això ara mateix és un missatge polític»

Les imatges de la presentació del documental 'Qui som' de Salvador Sunyer / Marc Martí / DDG

El cineasta gironí Salvador Sunyer Vidal ha presentat aquest divendres al cinema Truffaut de Girona el seu segon llargmetratge documental, Qui som. El film segueix durant dos anys la companyia de circ catalanofrancesa Baro d’Evel, una de les més prestigioses del continent, durant la preparació d’un ambiciós espectacle per al Festival d’Avinyó.

Acompanyat per Guillem Terribas i Àngel Quintana, del Col·lectiu de Crítics de Cinema, Sunyer ha presentat un film que entra en la intimitat de la parella artística i sentimental formada per Blaï Mateu i Camille Decourtye per abordar qüestions com la transmissió dels oficis creatius, la relació entre família i professió o els dubtes i les pors quan es gesta un espectacle des de zero.

