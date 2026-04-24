The Courettes i Viv and The Sect, al Desemboca de Rock'n'Roll
La sala Font del Ferro de Castell d'Aro acollirà aquest cap de setmana cinc grups de cultura underground en una nova edició del festival
Els grups The Courettes i Viv and The Sect seran els caps de cartell del festival Desemboca de Rock'n'Roll, organitzat per l'Associació Arocinema, que tindrà lloc aquest cap de setmana. Enguany, la Sala Font del Ferro del nou espai sociocultural municipal Escoles Velles tornarà a ser l'escenari de les actuacions. La jornada principal serà demà, amb quatre actuacions, i diumenge tindrà lloc el clàssic concert-vermut, que també es farà al mateix emplaçament. L'entrada a tots els concerts és lliure.
La programació arrencarà el 25 d'abril a les 21 h amb Viv and The Sect, una banda de Ciutat de Mèxic i un exponent de la psicodèlia d'arrels sixties. El grup interpretarà II, el seu segon LP de sons de rock lisèrgic i pop calidoscòpic.
La segona banda de la nit seran els bascs Eh Mertxe!, una mescla de punk, garage i rock 'n' roll que presentaran el seu segon àlbum Reza al Pop. Seguidament, el grup madrileny emergent Automatic Lovers els prendrà el relleu per presentar el seu senzill Boston Brats.
El duet danès/brasiler The Courettes tancarà la nit del festival per presentar el celebrat disc The Soul of The Faboulous Courettes, dins una gira internacional que ha passat per Londres i a Miami pel Little Steven's Underground Garage Cruise.
L'endemà, la cantant catalana de rhythm&blues, rock'n'roll i jazz Myriam Swanson (Magnolia o Flamingo Tours) i el guitarrista Jordi Mena (Bunbury, Jarabe de Palo o Flamingo Tours) faran un concert vermut a les 12 h amb un repertori conjunt.
