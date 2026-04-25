Fontajau es torna a omplir de música amb l’esperat retorn de Joan Dausà
L’artista estrena el cinquè disc de la seva trajectòria discogràfica i el primer llarga durada en cinc anys, Immortals, que presentarà en una gira d’onze concerts arreu de Catalunya
Girona ha estat l'escenari aquest dissabte a la nit de dos grans retorns. Quatre anys després de l’actuació d’Estopa a Fontajau, el pavelló va tornar a obrir les seves portes per acollir de nou d'un concert de gran format; concretament, el de Joan Dausà, que al seu torn feia dos anys que no duia a terme un concert d’aquesta magnitud.
Més de 6.000 persones s'han aplegat per a l’actuació, dins el festival Strenes, que ha donat el tret sortida a la gira de presentació del seu nou disc de Dausà, Immortals, el cinquè de la seva trajectòria discogràfica i el primer llarga durada en cinc anys.
L’artista i el seu equip van prometre una posada en escena «a nivell tècnic i visual a l’alçada dels seus grans directes al Palau Sant Jordi de Barcelona i Vistalegre de Madrid», i no van decebre: des dels jocs de llums fins a aquelles cançons que Dausà va interpretar a un segon escenari, més petit i íntim, van aconseguir captar l’atenció del públic i emocionar-lo durant tot el concert.
Amb Welcome to my Party, l’artista ha donat una benvinguda afectiva al públic al seu univers musical, amb unes primeres cançons que han convidat a viure de manera optimista i sense por als canvis —Omple de vida els pulmons i Tot anirà bé—, tot i que aquests estiguin a l’ordre del dia, tal com Dausà ha expressat de manera desenfadada, a Els temps tornen a canviar i No val la pena cridar.
Les relacions passades, el que van ser i el que podrien haver estat, són una altra de les temàtiques recurrents de la discografia de Dausà i han quedat plasmades al concert amb temes com Ho podríem intentar i Diria que eres tu. Una de les històries d’amor, sens dubte, més conegudes dins l’univers de l’artista és aquella protagonitzada per la Judit: no és un concert de Dausà si no s’ha cantat a tot pulmó Jo mai mai, un dels himnes més emblemàtics del seu repertori.
El segon bloc del concert ha estat protagonitzat per aquesta i altres de les cançons més conegudes de l’artista, com Truca’m i Judit. Alhora, aquesta part del concert també ha servit per presentar el senzill Immortals, compost i interpretat conjuntament amb Antonio Orozco.
Després d’un darrer moment per a celebrar la vida i l’alegria compartida amb La gran eufòria, Dausà ha tancat les portes del seu univers musical amb Seria bonic, una cançó que reflexiona sobre aquells moments que no voldríem que s’acabessin mai.
Més concerts
Per a aquells que avui no hagin pogut assistir al concert, no han de patir: Joan Dausà tornarà a les comarques gironines aquest estiu, amb actuacions a la Bisbal d’Empordà (24 de juliol), Roses (8 d’agost) i Puigcerdà (13 d’agost).
La gira de l’artista comptarà en total amb onze concerts arreu de Catalunya, amb presència destacada en festivals com el Cabró Rock de Vic, el Magnífic Fest de Lleida, el Barts de Barcelona i el Festival de Cambrils, entre altres.
