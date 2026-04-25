Lax'n'busto engega la gira del 40è aniversari al festival Strenes: "És una celebració, estar junts i passar-nos-ho bé"
La banda repassa els grans himnes de la seva trajectòria davant un públic entregat
Marina López (ACN)
Lax'n'Busto ha engegat aquest divendres la gira del 40è aniversari amb un concert a la Mirona de Salt, dins el festival Strenes. Després dels concerts de retrobament de la banda amb Pemi Fortuny al capdavant, la banda es va quedar amb bon regust de boca i amb ganes de més: "És una celebració. Si no haguéssim notat aquesta connexió amb el públic, no hauríem continuat". Quatre dècades des d'aquell primer concert del grup l'agost del 1986. Lax'n'Busto va marcar una època i al concert d'aquest divendres han repassat els grans himnes de la seva trajectòria davant d'un públic entregat. La nit ha començat amb 'La meva terra és el mar', 'Trepitja fort' i 'Més que la meva sang'. 'T'estimo molt' ha estat el colofó del concert.
El 30 d'agost de 1986 la banda del Vendrell Lax'n'Busto va fer el seu primer concert Albinyana i, a partir d'aquí, es va convertir en una de les bandes més destacades de rock català. D'això en farà 40 anys, i el grup ha engegat aquest divendres la gira per celebrar l'aniversari amb un concert a la Mirona de Salt, en el marc del festival Strenes.
En una entrevista, el grup ha recordat com van ser aquells inicis, quan plens d'il·lusió i certa "ingenuïtat" van muntar un concert. Ells mateixos van transportar l'equip amb un camió i recorden aquella primera actuació ja com a Lax'n'busto. "Va ser l'únic concert on hi va haver una persona despullada entre el públic, tots els recordem", han afirmat entre riures.
La banda va marcar una època i van continuar tocant plegats fins que l'any 2006 el cantant, Pemi Fortuny, va anunciar que deixava el grup. A finals del 2024 van tornar a actuar tots junts, amb uns concerts solidaris per recaptar fons al projecte de ràdio impulsat per Fortuny a Sierra Leone. La tornada va ser tan emocionant que van fer una gira de retrobament i es van quedar amb ganes de més, perquè enguany fan un seguit de concerts per celebrar el 40è aniversari.
Al primer concert a la Mirona, no s'han deixat cap de les cançons que ja s'han convertit en himnes de diferents generacions al calaix. El contacte amb el públic asseguren que ha estat brutal, i que des de l'escenari noten tota aquesta alegria per cantar temes com 'Llença't', 'Miami beach' o 'Tinc fam de tu'.
"El que ens ha fet tornar i celebrar-ho ha sigut la reacció del públic. Veiem tres generacions, venen els avis, els pares i els fills i això és acollonant", ha dit Fortuny. Lax'n'Busto desplega un directe alegre i enèrgic per, també, celebrar aquests 40 anys "a la carretera" amb el seu públic: "Hi ha molta gent que fa moltíssims anys que ve, des que eren molt joves. I als concerts de l'any passat la resposta que vam rebre del públic va ser bestial".
Durant el concert, la banda no se n'ha estat de dir que tocar a la Mirona és com jugar a casa i, de fet, a finals d'any hi tornaran en el concert per celebrar els 25 anys de la sala: "Hi hauria d'haver moltes més Mirones arreu de Catalunya".
