Las Migas estrenaran un cicle de concerts al nou amfiteatre dels jardins de Santa Clotilde

Elena Gadel i Laura Andrés completen el cartell de la nova proposta de Lloret de Mar

La inauguració de l'amfiteatre, a la tardor. / Ajuntament de Lloret de Mar

DdG

Girona

Lloret de Mar posarà en marxa aquest estiu Temps Clotilde, un nou cicle musical que es farà al nou amfiteatre dels jardins de Santa Clotilde i que arrencarà el 5 de juny amb Flamencas, de Las Migas. La programació continuarà el 12 de juny amb Elena Gadel, en format trio, amb un repertori que repassa la seva trajectòria i inclou també versions de cançons destacades de la música catalana, i es tancarà el 19 de juny amb la pianista Laura Andrés.

Segons l’Ajuntament de Lloret de Mar, el cicle vol posar en valor aquest nou espai, una terrassa amb vistes sobre cala Sa Boadella, i estrenar-hi una proposta cultural estable després de la programació inaugural del mes d’octubre. Les entrades ja estan a la venda.

