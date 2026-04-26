Música
Casino Peralada celebra una nit tribut a Michael Jackson
Es tracta d'un sopar amb música en directe, aquest cop dedicat al rei del pop, i que consolida l'espai com a punt de referència d'aquest format d'espectacle
DdG
El pròxim 8 de maig, Casino Peralada torna a apostar per una de les seves nits tribut a icones de la música, aquesta vegada dedicada al rei del pop, Michael Jackson. A càrrec de Wendel Gama i la seva banda, es tracta de l’espectacle Legend The show, un concert en directe que repassa la discografia i famosa coreografia de l’artista. Tot plegat, acompanyat d’un sopar.
D’entre un gran repertori, amb Billie Jean, Thriller o Smooth Criminal i, és clar, la gastronomia, es viurà una nit màgica amb un dels millors imitadors de l’artista, que pretén prosseguir el seu llegat, i un menjar maridat amb els vins i cava Peralada.
L’any passat, el gran èxit de propostes com la nit de Queen o The Beatles ja vaticinaven la consolidació d’un espectacle únic al territori. D’aquesta manera, amb el primer concert tribut d’aquest 2026, Casino Peralada es converteix en un punt de referència pel que fa a la música i la gastronomia d’alta qualitat en un mateix espai-temps.
