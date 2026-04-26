La inauguració d''Objectiu Meli' a Figueres converteix l'exposició en un homenatge popular al fotògraf

Està repartida en tres espais: el Museu de l'Empordà, la Casa Natal de Dalí i l'antic Escorxador

L'exposició ha atret moltes mirades des de la seva inauguració / Jordi Callol

Santi Coll

Figueres

Multitudinària i emotiva. Així va ser la inauguració d'Objectiu Meli, l'exposició monogràfica que la ciutat de Figueres dedica a Melitó Casals Casas, conegut popularment com a Meli. Centenars de persones van ser presents, aquest dissabte, a l'obertura de la mostra, que està repartida en tres espais: el Museu de l'Empordà, la Casa Natal de Dalí i l'Escorxador.

Un moment de l'acte celebrat a l'auditori del Museu de l'Empordà / Jordi Callol

L'auditori del Museu es va quedar petit durant l'acte de presentació de la mostra, en la qual van intervenir i participar l'alcalde Jordi Masquef, la regidora de Cultura Mariona Seguranyes i el director Eduard Bech, juntament amb els comissaris Manel Gràvalos i Francesc Guillamet, el documentalista Santi Coll i Jordi Casals, fill del protagonista. No hi va faltar Pep Canaleta, actual director del Museu del Joguet i autor del projecte expositiu.

Autoritats i comissaris davant d'una imatge de Meli / Jordi Callol / JORDI CALLOL

El fil conductor de les seves intervencions van girar entorn del valor del llegat i la seva ubicació com un dels grans artistes fotogràfics catalans del segle XX, a més d'haver estat "el fotògraf de capçalera de Salvador Dalí". Una realitat que l'exposició repassa en un tast de l'extens arxiu de Meli.

Presents a l'auditori, amb Francesc Casals, el fill gran, en primer terme / Jordi Callol

A la sala hi eren presents el fill gran del fotògraf, Francesc Casals, i la seva jove, Cristina Fàbrega, responsables de la digitalització del fons. Els acompanyaven els exalcaldes Joan Armangué, Marta Felip i Agnès Lladó, amb bona part dels regidors de l'actual consistori i d'altres mandats, la diputada Sònia Martínez i l'exdiputat al Congrés i expresident de la Diputació Carles Pàramo; la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer; el president del Consorci del castell de Sant Ferran, Carlos Díaz Capmany, protaghonista d'una de les valuoses imatges del fons Meli; el president dels Amics del Castell, Joan Carné i l'exdirectora del Museu de l'Empordà, Alícia Viñas, entre altres.

Un dels muntatges de l'exposició / Jordi Callol

També hi van ser presents molts amics de Meli i de la família, entre ells els pintors Ricard Ansón i Josep Ministral, l'empresari i activista lúdic Agustí Planas; el president del Cercle Euram, Manuel Toro i nombrosos companys fotògrafs.

La visita inaugural a la sala de l'Excorxador / Jordi Callol

L'estrena de l'exposició també inclou l'edició d'un complet catàleg que conté moltes més imatges que les que estan exposades. "És un llibre autèntic que explica bé la biografia i el treball de Meli", segons Mariona Seguranyes. L'entrada a l'exposició és d'accés lliure. Estarà oberta fins al mes de setembre.

