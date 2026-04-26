El Sismògraf d'Olot tanca l'edició de 2026 amb totes les entrades exhaurides
L'organització celebra la "resposta massiva" del públic als actes a l'aire lliure
ACN
El festival Sismògraf, que s'ha celebrat entre dijous i diumenge d'aquesta setmana a Olot, tanca la divuitena edició amb un balanç "molt positiu" d'assistència. En un comunicat, l'organització anuncia que s'han exhaurit les entrades de tots els espectacles que en requerien, i creu que els actes gratuïts a l'aire lliure han despertat una "resposta massiva de públics de totes les edats". El Sismògraf d'enguany ha presentat una vintena de propostes que convidaven al benestar i a caminar, sota el lema 'Caminar el món, celebrar el cos'. La directora del festival, Tena Busquets, sosté que les caminades "s'han convertit gairebé en celebracions del cos", tant el de cadascú com un "cos comunitari que es pot moure juntament amb els i les artistes".
El Sismògraf va arrencar en ple Sant Jordi, i va aportar a la diada les propostes de 'Visita ballada', que fusiona els llibres i la dansa, i la 'Lleixa de la Dansa', un espai dedicat als llibres de dansa. Ambdues iniciatives es van fer a la biblioteca Marià Vayreda. Així mateix, la programació del festival s'ha organitzat en "dues erupcions": per una banda, les reflexions sobre el benestar "com a idea vinculada a la qualitat de vida", i, per l'altra, caminar com a via per "establir noves relacions amb el paisatge i els altres".
"El Sismògraf consolida així la seva transformació en un festival situat i conscient: actualitzat, sostenible i fet per a la ciutat i el seu entorn natural", clou l'organització.
