Càsting de Disney a Catalunya: es busquen figurants i ballarins de diverses edats per a "Enredados", la nova versió de Rapunzel
La convocatòria s’adreça a homes, dones i infants d’entre 4 i 80 anys, així com a ballarins professionals i amateurs de fins a 70 anys
Girona formarà part de les localitzacions del rodatge de la nova adaptació en acció real d’Enredados. La producció, vinculada a The Walt Disney Company, preveu gravar aquest estiu escenes al Barri Vell, que es convertirà en un dels espais destacats del regne fictici on transcorre la història. Per aquest motiu, la ciutat acull aquest dilluns 27 d’abril un càsting presencial per seleccionar figurants per a la pel·lícula, segons ha avançat "El Gerió Digital". La convocatòria és a la Fira de Girona, al passeig de la Devesa, entre les 10.00 i les 19.00 hores, amb la intenció de reunir un gran nombre de participants per a aquesta producció musical.
El rodatge de la pel·lícula basada en el conte de Rapunzel està previst a partir del juny del 2026 i tindrà una durada aproximada de vuit mesos. Tot i que Girona serà una de les localitzacions destacades, la base principal de la producció s’instal·larà a la Ciutat de la Llum d’Alacant. El projecte també passarà per altres espais, com el Castell de Santa Bàrbara i la Catedral de Burgos.
Què necessites per presentar-t’hi?
La nova versió d’"Enredados", inspirada en el conte dels germans Grimm i basada en la pel·lícula estrenada el 2010, estarà dirigida per Michael Gracey i comptarà, segons la informació difosa, amb Teagan Croft en el paper de Rapunzel i Milo Manheim com a Flynn Rider.
Pel que fa al càsting, la convocatòria s’adreça a homes, dones i infants d’entre 4 i 80 anys, així com a ballarins professionals i amateurs de fins a 70 anys. Segons la convocatòria, no hi ha restriccions d’origen o aparença. En el cas dels menors d’edat, serà obligatori que es presentin acompanyats d’un familiar.
L'organització busca entre 1.500 i 2.000 figurants, xifres que el volum de candidats supera de llarg. Hi ha gent fent cua des de la matinada, vinguda d'arreu de Catalunya, però també Madrid, Terol i fins i tot Noruega.
Les persones interessades hauran d’aportar un document d’identitat vigent o el NIE. L’organització també adverteix que, si s’assoleix l’aforament màxim previst, es podrà tancar l’accés abans de l’hora anunciada. La convocatòria especifica així mateix que es tracta d’una feina remunerada.
