Cues espectaculars a la Devesa més de dues hores abans del macrocàsting de "Tangled"
L'adaptació a imatge real del film de Disney busca figurants per al rodatge a Girona aquest estiu
Més de dues hores abans que comenci oficialment el macrocàsting per al rodatge de la nova adaptació en acció real de Tangled, la cua per participar-hi ja és ben llarga i omple tot el passeig de la Devesa, superant el quilòmetre. La producció, vinculada a The Walt Disney Company, preveu enregistrar aquest estiu escenes al Barri Vell, que es convertirà en un dels espais destacats del regne fictici on transcorre la història.
La producció, una adaptació del conte de Rapunzel, busca figurants aquest dilluns en un càsting massiu al Palau de Fires. La convocatòria és a la Fira de Girona, entre les 10 i les 19 hores, però més de dues hores abans, milers de persones ja feien cua, acumulant-se des de les portes del recinte firal fins més enllà de la Copa.
La crida s’adreça a homes, dones i infants d’entre 4 i 80 anys, així com a ballarins professionals i amateurs de fins a 70 anys. Segons la convocatòria, no hi ha restriccions d’origen o aparença. En el cas dels menors d’edat, és obligatori que es presentin acompanyats d’un familiar.
