Estrena't al territori rep 93 propostes de companyies teatrals emergents
Entre les seleccionades hi ha una companyia gironina, que rebrà assessorament empresarial i artístic de la sala La Planeta de Girona
L'Estrena't al Territori ha presentat les cinc propostes seleccionades de la quarta edició, en què s'hi han presentat fins a 93 companyies emergents. La mesura impulsada per cinc sales privades de fora de Barcelona, entre els quals la Sala La Planeta de Girona, permetrà a cinc companyies joves que comencen el camí professional poder gaudir de tutorització, residències artístiques i tècniques, assessorament professional i exhibicions arreu del territori. La selecció s'ha fet a partir d'una convocatòria oberta.
Les sales impulsores s'encarregaran de tutoritzar cadascuna un dels projectes. La Planeta guiarà la companyia Cia. Lilium, originària de Barcelona i Girona, amb Domesticus, una proposta arriscada, segons els impulsors, de teatre de text i cos de Laura Casanovas i Clara Mir. La companyia, que té dos anys de vida, proposa una història de dues dones que només coneixen la realitat del seu galliner, i que a partir d'un fet inesperat, posaran en dubte tots els fonaments de la seva relació.
La resta de propostes seleccionades són Pobles fantasma/L'abandonament del jardí dels Cirerers (títol provisional) de Cia L'amalgama (Barcelona i Xile), que tutoritzarà La Mercantil; Voler-ho de la Cia. La Fenomenal (Barcelona) que tutoritzarà Casa del Teatre Nu; A prop del Cor Salvatge de la Cia. Balmes 84 (Súria i Valls) que tutoritzarà Teatre de l'Aurora; i Missa Pagesa de la Cia. Dissident. Cia (Lleida) que tutoritzarà la Sala Trono.
La selecció de les companyies s'ha fet d'acord amb criteris com la contemporaneïtat de les propostes, la innovació en el llenguatge escènic, la qualitat del contingut, el format i la dramatúrgia. També s'ha tingut en compte la paritat en l'equip artístic i l'accessibilitat de l'espectacle.
Tutorització i exhibició
Aquestes cinc companyies seleccionades rebran suport integral en la gestió empresarial, el procés artístic, la producció tècnica, la comunicació i la distribució. A més, gaudiran de residències artístiques de deu dies a la sala tutora i una residència tècnica de tres dies, durant els dies previs a l'estrena oficial de l'espectacle. Posteriorment, les obres s’exhibiran a les cinc sales impulsores durant dos caps de setmana, els dies 20, 21, 27 i 28 de novembre de 2026, de manera simultània, dins la mostra Estrena’t, com a cloenda de la convocatòria. El Festival RBLS de Barcelona acollirà la representació d’A prop del cor salvatge, de la companyia Balmes 84, dins la secció RBLS Aposta.
L’any passat es van rebre 80 propostes i les guanyadores van ser Hora Bruixa (Cia. Application Rejected), Nosaltres Mortals. Preventives, penades, reincidents, lladres, bruixes i altres semblants (de Sara Sors), Un paradís a la frontera (Cia. produccions del carrer Massini), Lo de Jaume I (Al Cel Cia) i Che fai tu Luna, in ciel (Cia. El Petit Vermell).
Posteriorment a l’estrena dins de la mostra Estrena’t, tots aquests espectacles han estat programats dins del circuit professional de teatres arreu de Catalunya durant la temporada 2025-2026. A banda, els impulsors remarquen que després de tres edicions, les produccions sorgides del projecte han incrementat les seves oportunitats de contractació arreu del territori i fora de Barcelona, augmentant així la presència de llenguatges contemporanis en la programació.
La iniciativa està impulsada per l’Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i cinc sales privades de fora de Barcelona: Teatre de l’Aurora (Igualada), La Mercantil (Balaguer), La Casa del Teatre Nu (Sant Martí de Tous), Sala La Planeta (Girona) i la Sala Trono (Tarragona).
