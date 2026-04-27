El festival L'Inevitable programa més de 40 activitats culturals, gratuïtes i comunitàries a Salt
El festival, autogestionat per la ciutadania, inclou concerts, tallers, exposicions, performances, una mostra de curts i una fira d’autoedició.
El festival L’Inevitable tornarà a Salt del 14 al 17 de maig amb més de 40 activitats culturals gratuïtes. La quarta edició del certamen inclourà concerts, espectacles de circ, funambulisme, exposicions, performances, tallers, una mostra de curtmetratges i una fira dedicada als fanzins, l’autoedició i les petites editorials.
El festival, autogestionat per la ciutadania, es presenta enguany sota el lema “Sembla mentida, però és veritat”. La programació posa l’accent en les propostes de proximitat i en activitats amb perspectiva antiracista i de gènere. L’Inevitable ha estat guardonat amb el Premi Carulla 2024.
En l’àmbit musical, el cartell inclou el concert d’Og Leemz, amb una proposta de drill vinculada a Salt, i l’actuació de la MC mexicana establerta a Girona Masta Quba, que treballa el hip-hop com a eina de denúncia i sanació. A més, hi actuaran els gironins Sed de Rumba, el cantautor Charlie Diago, acompanyat de banda, i diversos artistes no professionals de Salt en un micro obert. També tornen DJ Cimarronas, qui van triomfar en l'edició de l'any passat i que, enguany, preparen una sorpresa.
La programació escènica comptarà amb La Corcoles, que presentarà l’espectacle de funambulisme H, com també una nova edició del Bingo Musical de Jordi Vilches. El circ hi tindrà presència amb el Cabaret de la Résistance, una proposta creada per al festival pel Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona.
El programa es completarà amb instal·lacions comunitàries de Vostok Collective, tallers de dansa Dabke amb la comunitat palestina, propostes com les de Djammal i la mostra de curts Maldelcap.
Tercera edició de la Fira Ineditable
Un dels espais destacats serà la Fira Ineditable, que se celebrarà dissabte de 10 a 15 h. Enguany reunirà 24 parades, 10 més que l’any passat, amb fanzins, autoedició, petites editorials i projectes vinculats a la reutilització de llibres. També hi haurà una taula per inscriure’s a la primera Cursa Antiracista.
La fira acollirà per primera vegada a Salt la Fanzinoteca Ambulant, un projecte nascut el 2008 per difondre la cultura del fanzín en diferents espais. En aquest marc s’hi faran xerrades, tallers, una taula rodona i una batalla de dibuixants en directe, amb la participació de la il·lustradora Fúria, nom artístic de Núria Garcia Traveria. També es repetiran els tallers d’estampació i de xapes amb el logotip del festival, i hi haurà un taller de tampografia per a tots els públics a càrrec d’Aitor Climent, de LIO.
Participació d'escoles públiques i entitats
L’Inevitable manté també la seva vinculació amb el teixit educatiu i associatiu de Salt. Les escoles públiques El Veïnat, El Gegant del Rec, La Farga i El Pla participaran en el projecte. El festival també col·labora amb espais i entitats com Can Panxut, El Bòlit, El Canal - Centre d’Arts Escèniques de Salt-Girona, l’ERAM Escola Universitària de les Arts i el Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona.
Amb aquesta edició, L’Inevitable consolida la seva aposta per un model de festival basat en la participació ciutadana i l’ús de l’espai públic com a lloc de trobada cultural.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Fontajau es torna a omplir de música amb l’esperat retorn de Joan Dausà