De què va el film que ha desfermat la bogeria a Girona?
«Enredados» es basa en un film d'animació del 2010 inspirat en el conte de Rapunzel
Milers de persones fan cua per al macrocàsting de la pel·lícula a la Devesa
La Devesa de Girona viu aquest dilluns una estampa atípica, amb cues quilomètriques de persones vingudes de tot l'Estat, així com d'altres països, per intentar formar part del rodatge d'una gran producció internacional de Disney. El film busca entre 1.500 i 2.000 figurants per participar en la filmació del film aquest estiu al Barri Vell i ha despertat una autèntica bogeria.
Es tracta de l’adaptació a imatge real de la pel·lícula Enredados, que es començarà a rodar a finals de juny. Durant vuit mesos, l'equip de rodatge passarà per diversos punts de l’Estat. A Girona, la filmació del live-action, com es coneixen aquestes versions en l’argot del sector, està prevista del 13 al 29 de juliol al Barri Vell.
Tot i que Girona serà una de les localitzacions destacades de la pel·lícula, la base principal de la producció s’instal·larà a la Ciutat de la Llum d’Alacant. El projecte també passarà per altres espais, com el Castell de Santa Bàrbara i la catedral de Burgos.
La nova versió d’Enredados segueix els passos d’altres adaptacions de carn i ossos de grans èxits animats de la factoria Disney, com La bella i la bèstia o Malèfica. Rapunzel, el conte de fades dels germans Grimm que ja va inspirar el film del 2010, narra la història d’una noia de llarga cabellera tancada en una torre a qui un jove, Flynn Rider, intentarà alliberar.
Estarà dirigida per Michael Gracey i comptarà amb Teagan Croft en el paper de Rapunzel i Milo Manheim com a Flynn Rider.
