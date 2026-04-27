Karol G suma nous concerts a Espanya en la seva gira "Tropitour"
L’artista colombiana actuarà a Barcelona, Sevilla i Madrid el juny del 2027 com a part de la seva gira mundial "Tropitour".
Karol G ha sumat avui tres concerts als tres que ja tenia previstos a Espanya dins de la seva gira "Tropitour", a Barcelona, Sevilla i Madrid, ha anunciat en un comunicat la promotora Live Nation.
Havia anunciat un concert el 3 de juny de l’any vinent a l’Estadi Olímpic de Barcelona, i ara també actuarà el 4 de juny; a l’11 de juny a La Cartuja de Sevilla hi sumarà un altre concert el dia 12, i al del 24 de juny al Metropolitano de Madrid hi suma un altre el dia 25. Són les sis cites en ciutats espanyoles de la gira "Viajando por el mundo Tropitour".
El 29 d’abril a partir de les 10.00 hi haurà una prevenda d’entrades per a les persones registrades al web de Live Nation. I la venda general començarà a les 10.00 de l’endemà. De moment ja hi ha confirmats 39 concerts en estadis, a l’Amèrica del Nord, l’Amèrica del Sud i Europa, però s’hi aniran afegint més dates, segons precisa el comunicat.
La gira començarà el pròxim 24 de juliol del 2026 a l’estadi Soldier Field de Chicago i culminarà exactament un any després a l’estadi San Siro de Milà (Itàlia). "Viajando por el mundo Tropitour" portarà Karol G a la seva Colòmbia natal, a més d’Espanya, els Estats Units, el Canadà, Mèxic, l’Argentina, el Brasil, el Perú, Xile, la República Dominicana, Costa Rica, Itàlia, França, Alemanya, Polònia, els Països Baixos, l’Equador, Portugal i Puerto Rico.
En finalitzar la seva actuació diumenge a la nit a l’escenari principal de Coachella, a Califòrnia, l’artista va projectar a les pantalles gegants un missatge que va desfermar l’eufòria entre els milers d’assistents: "Ens n’anem de gira".
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Fontajau es torna a omplir de música amb l’esperat retorn de Joan Dausà