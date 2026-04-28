El Canal participa en una iniciativa per impulsar les arts de carrer
El Departament de Cultura, l'equipament saltenc i tres centres de creació públics més posen en marxa un nou programa col·laboratiu de suport a la creació contemporània
A.C.
El Canal de Salt serà una peça clau en un nou programa col·laboratiu per impulsar la creació contemporània a Catalunya. El Departament de Cultura i quatre centres de creació públics, entre els quals hi ha el centre saltenc, posen en marxa Crea en Xarxa, una iniciativa que arrencarà amb una aposta per les arts de carrer. Crea en Xarxa – Arts de Carrer serà una prova pilot que obrirà convocatòria per seleccionar quatre projectes de carrer en fase de creació que es desenvoluparan entre aquest any i el vinent, amb la previsió d’estrenar-se, el 2027, a FiraTàrrega.
La iniciativa està impulsada de manera col·laborativa entre Roca Umbert – Fàbrica de les Arts (Granollers), L’Estruch – Fàbrica de Creació de les Arts en Viu (Sabadell), Convent de les Arts (Alcover) i El Canal – Centre de Creació d’Arts Escèniques (Salt), amb la participació del Departament de Cultura i la col·laboració en la prova pilot de FiraTàrrega i de la Plataforma d’Arts de Carrer (PAC).
Amb un pressupost de més de 380.000 euros, Crea en Xarxa vol consolidar un model compartit de suport públic a la creació escènica tot reivindicant la col·laboració entre els centres de creació municipals i les entitats del sector.
Les companyies seleccionades en aquesta primera convocatòria participaran en un programa de suport que inclou vuit setmanes de residència repartides entre els diferents centres de creació participants, amb possibilitat d’ampliació segons les necessitats específiques de cada projecte. Cada projecte rebrà una dotació econòmica de 25.000 euros, en un programa d’acompanyament, mentoria externa, recursos tècnics i espais de connexió amb programadors.
- Milers de persones fan cua a la Devesa per participar al macrocàsting d'«Enredados»
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Mor un home de 33 anys electrocutat mentre descarregava un camió grua a Roses
- Per què molts carrers de Girona han quedat col·lapsats de trànsit?
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant