Estrena a Prime Video
‘La casa de los espíritus’ torna a la pantalla amb "un sabor més llatí"
L’escriptora de la novel·la, Isabel Allende; la ‘showrunner’ Francisca Alegría, i els actors Nicole Wallace i Alfonso Herrera presenten aquesta minisèrie que corregeix els problemes de l’adaptació feta per al cine l’any 1993.
El llibre, prohibit en diversos estats dels EUA, ha sigut de lectura obligatòria a Mèxic
Juan Manuel Freire
La casa de los espíritus, l’assalt al patriarcat capitalista llatinoamericà que va suposar el debut a la novel·la d’Isabel Allende, es podia sentir necessari i urgent el 1982, però continua resultant rellevant el 2026. "Als 70 i 80, la major part de Llatinoamèrica vivia sota una dictadura", ens explica la mateixa autora. "Les circumstàncies polítiques han canviat, però la violència, l’explotació i la discriminació segueixen allà. Per descomptat, els Estats Units han virat cap a la ultradreta, amb el seu racisme i la seva misogínia i totes aquestes coses que crèiem haver superat".
En altres paraules, la seva adaptació a minisèrie sembla arribar en el moment correcte, quan alguns tornen a entossudir-se a perpetuar estereotips de gènere. Aquesta nova La casa de los espíritus (Prime Video, des de demà) posa especialment el focus en tres dones d’altres tantes generacions: la vident Clara del Valle, la seva filla Blanca i la seva neta Alba. Coneixem primer la tercera (Rochi Hernández), endinsada a la vella casa familiar per rescatar, a través de l’àvia Clara, o del fantasma d’aquesta, un grapat de quaderns que li permetran viatjar al passat i guiar-nos per la història de la seva família i d’aquest país anònim en camí cap al canvi social i polític.
Diverses nacionalitats
El país on es desenvolupa la història estava inspirat en Xile, però el càsting de la sèrie és divers en nacionalitats i reivindica una identitat iberoamericana. L’espanyola Nicole Wallace i l’argentina Dolores Fonzi encarnen la Clara en diferents èpoques de la seva vida. El mexicà Alfonso Herrera és Esteban Trueba, casat amb la Clara després d’haver pretès la Rosa, la seva germana gran; una altra argentina, Chiara Parravicini. La Blanca, filla de la Clara i l’Esteban, és la (ella sí) xilena Fernanda Urrejola, també showrunner i guionista.
Els contrastos amb la versió en llarg de 1993 són clars i profunds. Aquesta va ser dirigida en anglès pel danès Bille August i va tenir Meryl Streep i Jeremy Irons com a Clara i Esteban. "Aquesta pel·lícula no representa la idiosincràsia xilena ni llatinoamericana, no entra en l’ADN de la nostra cultura", recorda la showrunner, guionista i directora Francisca Alegría en entrevista amb El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. "D’altra banda, amb el temps he après a veure-la amb una mica més de compassió. Que a partir d’una novel·la xilena es rodés una pel·lícula amb els actors més hot del moment és un èxit que cal celebrar".
Per a Allende, sigui com sigui, va ser un xoc veure Irons i Streep fent de personatges que eren bàsicament els seus avis. "Aquests actors no en tenien res, d’ells. Eren molt més guapos, sens dubte –recorda l’escriptora–. Em sembla genial que s’hagi pogut fer aquesta nova interpretació amb un gust més llatí".
Vuit hores també són poques
Condensar cinc-centes pàgines d'història en dues hores era un desafiament. "Va caldre decidir què funciona dramàticament i què funciona en la literatura", diu Alegría. "Dramàticament, hem de seguir els nostres personatges i entendre arcs emocionals de principi a final. Es va haver d'anar netejant, prioritzant... Mentrestant, van caient llàgrimes per les coses que deixes al camí".
Segons Allende, l’equip va trobar l’essència de la història. "Molt del que no era essencial va quedar fora, i això ha fet bé la sèrie. Per descomptat, em sembla bé que hagin tallat una generació sencera". Però el que més admira és la subtilesa amb què s’aborda l’element del realisme màgic: "Recordo que quan van fer la pel·lícula, Bille August em va dir que no podien posar una persona amb el pèl verd a la pel·lícula. Perquè el lector podia imaginar aquest pèl de mil maneres, però en pantalla sempre havia de ser una perruca verda. En la sèrie el resolen utilitzant reflexos de verd; és gairebé verda i no ho és".
El llibre d’Allende està ara mateix prohibit en diversos estats dels Estats Units, però a Mèxic i molts altres països de parla hispana ha sigut de lectura obligatòria. "Jo ho vaig descobrir perquè m’ho va exigir la Secretaria d’Educació Pública", recorda Alfonso Herrera. "Però m’ho vaig passar molt bé amb ell. No ho sentia com una tasca".
Nicole Wallace coneixia bé el llibre perquè és el favorit de la seva mare, però no el va agafar entre les mans fins que va saber que faria la sèrie. A l’hora de compondre la seva Clara, va tenir com a referència el seu propi jo infantil: "Vaig fer bastanta feina de nena interior", explica. "Continuo sent molt espiritual, però quan en tenia 6, 7 o 8 anys estava obsessionada amb la màgia, les fades i el místic. Això em va ajudar a connectar amb la Clara des d’un lloc molt honest i real".
Per la seva banda, Herrera va preferir buscar respostes en els guions de la sèrie i a la novel·la d’Allende, però des del principi va prendre una determinació personal: "Que no havia de jutjar Esteban. Aquesta primera mirada pot posicionar Esteban com un brivall. Crec que és important conèixer els seus traumes i així entendre d’on venen aquestes reaccions, per què explota de la manera que explota".
Quatre dècades i mitja després, Allende encara sembla sentir-se culpable per haver convertit el seu avi en aquest personatge violent. "Era esquerp, autoritari, patriarcal, però també l’home més decent que es pugui imaginar, i mai hauria violat una dona ni matat ningú. No sé què va passar amb l’Esteban Trueba del llibre. Va començar com el meu avi i després es va convertir en un brivall. No era la meva intenció, però és el que passa amb els personatges: es converteixen en el que necessiten ser".
