La gironina Íngrid Guardiola i l'espai Nyamnyam de Mieres, premis de l'Associació Catalana de Crítica d'Art
L'exposició 'La muntanya anàloga' aconsegueix el guardó Acca 42 al comissariat d'art contemporani
La crítica cultural Mercè Ibarz ha guanyat el premi Acca 42 a la Crítica d'Art en la 42a edició dels premis de l'Associació Catalana de Crítica d'Art. Els guardons s'han entregat aquest dilluns en una cerimònia celebrada a l'auditori Meier del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba). El jurat n'ha destacat una escriptura "profundament personal, crítica, precisa, reflexiva i rigorosa". El premi Acca 42 a la recerca ha estat per al llibre 'Marge de maniobra' d'Íngrid Guardiola, en què narra l'experiència de direcció del Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona. L'exposició 'La muntanya anàloga' ha valgut al seu comissari, Frederic Montornès, el premi Acca 42 al Comissariat d'Art Contemporani.
La mostra sobre l'obra de Michelangelo Antonioni i Luigi Ghirri plantejava un assaig visual "obert i inèdit" que reunia en una mateixa exposició dos artistes que no es van conèixer en vida ni havien exposat mai junts.
Pel que fa al premi Acca 42 al Comissariat d'Art de Caire Històric, el guardó ha estat per a 'Entre dos patis', una exposició retrospectiva comissariada per Martina Millà sobre el pas de les artistes Fina Miralles, Susana Solano i Eva Lootz a la Fundació Joan Miró, a Barcelona.
Alhora, el premi Acca 42 a Projectes i Iniciatives Artístiques ha estat per a 'Graf', l'agenda de la creació contemporània a Catalunya de la mà de Pilar Cruz, Noe Laviana, Sandra Costsa, Arantxa Zulema i Marc Vives.
Es tracta, afirma el jurat, d'un projecte "únic" que ha sabut detectar i donar resposta a la necessitat de connectar la comunitat artística, "articulant una agenda compartida —i les seves derives— que optimitza recursos, suma energies i que s'ha consolidat com una eina indispensable de consulta, visibilització i mapatge del context".
Finalment, el premi Acca 42 als Espais ha estat per a Nyamnyam, espai de residència i de creació contemporània fundat i dirigit per Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez a Mieres. El jurat en destaca el fet de ser un espai que "des d'una perspectiva situada, descentralitzada i transdisciplinar", proposa projectes artístics i de curadoria en el marc de les arts visuals, el pensament crític i les pedagogies, tot "donant lloc a un espai de trobada i de creació contemporània de gran valor per a artistes, investigadors, comunitats i públics".
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Una trentena de voluntaris recuperen feixos de posidònia a Llançà arrossegats pels temporals
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Ja ha entrat en vigor: El nou requisit de la UE per als amos de gats i gossos ja és obligatori