Jofre Bardagí publica el segon volum de versions de Serrat
El treball té les col·laboracions de Sole Giménez, Depedro i Ginestà
Josep Maria Bardagí, pare de Jofre Bardagí, va publicar el 1998 'Bardagí interpreta Serrat'. Anys més tard, el 2025, el cantant Jofre Bardagí va publicar el primer volum de 'Jofre Bardagí interpreta Serrat' en homenatge al seu pare i a Serrat, i ara ha publicat aquest dimarts el segon volum de la mà de U98 Music. El disc destaca per les seves col·laboracions, amb noms com Depedro i Ginestà, i especialment per la participació de Sole Giménez a 'Es caprichoso el azar'. Amb la complicitat de Serrat, el projecte es presentarà en directe amb dos concerts: el 13 de maig al Festival Guitar BCN, amb Serrat com a convidat especial, i el 22 de maig a la Sala Galileo Galilei de Madrid.
Criat entre gires, enregistraments i concerts al costat del seu pare, Jofre Bardagí, qui va ser cantant del grup Glaucs, ofereix "una mirada íntima i contemporània" sobre aquest repertori universal. Després de l’èxit del primer volum, la nova entrega "consolida un discurs artístic propi, allunyat de la simple reinterpretació" i produït novament per Juanma Latorre (Vetusta Morla).
Entre les cançons del nou treball hi ha 'Es caprichoso el azar', 'Hoy puede ser un gran día', 'Seria fantàstic' o 'Paraules d'amor', que és l'encarregada de tancar l'àlbum.
Aquestes noves versions se sumen al recorregut iniciat al Volum I, que incloïa col·laboracions destacades com Santi Balmes a 'Temps era temps', Ana Belén, Andreu Buenafuente i Litus a 'Malson per entregues', així com el duet amb el propi Serrat a 'Una mujer desnuda y en lo oscuro', construït a partir d'una demo de la cançó original del pare del Jofre, Josep Maria Bardagí i Joan Manuel Serrat.
"Les cançons de Joan Manuel Serrat sempre han format part de la meva vida. A les dues setmanes de néixer, ja estava de gira amb ell, acompanyant el meu pare. Créixer entre enregistraments, concerts i gires ha estat un regal impagable", ha destacat Bardagí en un comunicat. "Viure de prop, i d’una manera tan natural, una cosa tan meravellosa ha marcat profundament la meva manera d’entendre la música i la vida".
