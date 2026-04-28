L’Orchestra Fireluche obrirà la sisena edició del festival Rizomes de la Cellera
La cita aspira a reunir unes 2.000 persones en una plantació de pollancres del 26 al 28 de juny
L’Orchestra Fireluche, que juga a casa, obrirà la sisena edició del festival Rizomes. La cita aspira a reunir unes 2.000 persones en una plantació de pollancres a la Cellera de Ter del 26 al 28 de juny, atrets per una programació que inclou concerts repartits en dos escenaris, però també performances, tallers d’arquitectura efímera i activitats centrades en l’ecosistema i la regeneració de l’entorn.
L’Escenari Populus, situat dins de la plantació, acollirà el concert inaugural de l’Orchestra Fireluche, així com el folklore contemporani de Davide Ambrogio, el minimalisme de Sarathy Korwar Drum Ensemble, el flamenc de Pau Figueres, el jazz de Flur i el jazz-funk de WNBL. A les nits, es transformarà en pista de ball amb la il·luminació d’Andreu Fàbregas i les propostes de Nosedrip, PAURRO i Ylia el divendres 26. La jornada de dissabte 27 estarà dedicada a l’electrònica amb arrels africanes, amb Adrasha, el col·lectiu Jokkoo i l’enèrgic singeli de DJ Travella.
L’altre espai, Escenari Ter, proposa un entorn íntim a la vora del riu per a propostes experimentals i multidisciplinàries, a càrrec d’artistes com Shida Shahabi, Paolo Angeli, Hatis Noit i Dania, juntament amb Rupert Clervaux. A més, s’hi presentaran dues performances amb el col·lectiu barceloní CRATER-Lab, exploracions entre biologia, música i imatge amb Arquea Colectivo i directes audiovisuals amb Vitu Valera i Chepe. Canino FM també hi participarà amb l’activitat Orquesta Oculta, sonoritzant un tríptic de pel·lícules amb els DJs Jehia, Akazie i Just Claudia. El tancament del festival, diumenge 28, anirà a càrrec de Defensa Lenta, Melina Serser i els DJs residents de Canino FM.
Estructures efímeres
Una de les marques de la casa, l’arquitectura efímera, es consolida amb el programa Circular, tallers de construcció i disseny en què desenes de participants treballen col·lectivament durant vuit dies en la construcció d’estructures temporals utilitzant fusta, terra crua i materials reciclats. Paral·lelament, la convocatòria REG impulsa la producció artística a través de residències a Can Clos i Entorns. Aquest any s’han seleccionat set projectes d’entre més de vuitanta propostes rebudes. Durant dues setmanes, els artistes seleccionats conceptualitzaran i crearan les seves pròpies instal·lacions al bosc, que finalment formaran part de l’ecosistema del festival.
En aquest sentit, l’organització promet "una experiència que prioritza la proximitat, la comunitat i el respecte al territori", enfront del model convencional de festival, aplicant accions com el compostatge de restes orgàniques, l’ús de banys secs o la reutilització de l’aigua de dutxa per al reg de la plantació.
"El festival suposa una fase dins d’un cicle agrícola de quinze mil arbres, configurats en una retícula de cinc per cinc metres, en creixement i mutació constants. La disposició de la plantació dicta la morfologia del festival, que es reinventa anualment en funció de l’activitat agrícola i el cicle de renovació dels pollancres". Així, el disseny de les instal·lacions dialoga directament amb aquesta retícula canviant, utilitzant els arbres com a pilars naturals per sostenir infraestructures, il·luminació i escenaris.
