Noranta-nou obres optaren al Prudenci Bertrana de novel·la
Els Premis Literaris de Girona es faran públics al juny i s'entregaran el 15 de setembre a l'Auditori
Fins a 99 obres optaran a la 59a edició del Premi Prudenci Bertrana de novel·la, que s’entregarà al setembre. Es tracta d’una quarantena menys que l’any passat, quan es va arribar a la xifra rècord de 142, però és més que fa dos anys, quan eren 93. En general, la participació de totes les categories dels Premis Literaris de Girona va a la baixa en volum d'obres presentades, després que el 2025 fos un any extraordinari.
El Bertrana és el guardó amb més participació, seguit del 49è Premi Miquel de Palol de poesia, que ha rebut 79 exemplars, gairebé un centenar menys que el 2025, quan van ser 176. Pel que fa al Premi Carles Rahola d’assaig, els organitzadors han rebut 20 obres (l’any passat n’eren 34) i el Premi Ramon Muntaner de literatura juvenil té 24 obres candidates, per les 39 de l’any passat.
Les decisions dels jurats d’aquests quatre premis es faran públiques a finals de juny, però la gala d’entrega no serà fins al 15 de setembre a l’Auditori de Girona, com és habitual. Serà llavors quan lA Fundació Prudenci Bertrana entregarà també el 25è Premi Lletra al millor projecte digital per a la lectura i la literatura catalana, que té la convocatòria oberta fins al 2 de setembre; el 31è Premi Cerverí a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana de traducció. En aquests dos casos, el jurat ja treballa en la tria de les obres finalistes.
El guardó més ben remunerat és el Premi Prudenci Bertrana de novel·la, amb 30.000 euros. Els premis Miquel de Palol de poesia, Carles Rahola d’assaig, Ramon Muntaner de novel·la juvenil i Aurora Bertrana de traducció tenen una dotació de 6.000 euros i el Premi Lletra al millor projecte digital per a la lectura i la literatura és de 4.000 euros. D’altra banda, el Premi Cerverí de lletra de cançó és honorífic.
