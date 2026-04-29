Àngel Quintana explora la relació de Bob Dylan i el cinema en un nou llibre

El cantautor ha actuat en diverses pel·lícules, però també ha dirigit i escrit i ha estat filmat en concerts i en la intimitat

Girona. Llibreria 22. Presentacio de "Dylan i el cinema. Filmar la llegenda" d'Angel Quintana. / Aniol Resclosa

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

El crític de cinema, escriptor i professor de la Universitat de Girona, Àngel Quintana, analitza en el seu nou llibre la relació entre el músic Bob Dylan i el setè art. Quintana ha presentat aquest vespre a la llibreria 22 de Girona Dylan i el cinema: filmar la llegenda, un volum editat per Enderrock Llibres en què explora el vincle entre el cantautor i premi Nobel de Literatura i la pantalla gran, un vincle que el situa com a creador total, desbordant l'etiqueta de tòtem musical.

I és que Dylan ha estat filmat als seus concerts, a la seva vida privada i de gira, i ha treballat com a actor en diversos llargmetratges, però també és el guionista i el director de Renaldo & Clara, un fracàs comercial que ajuda a explicar la vinculació del músic amb la contracultura.

En la presentació, Quintana ha estat acompanyat per Carme Pardo i Jaume Pla Mazoni.

