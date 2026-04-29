Àngel Quintana explora la relació de Bob Dylan i el cinema en un nou llibre
El cantautor ha actuat en diverses pel·lícules, però també ha dirigit i escrit i ha estat filmat en concerts i en la intimitat
El crític de cinema, escriptor i professor de la Universitat de Girona, Àngel Quintana, analitza en el seu nou llibre la relació entre el músic Bob Dylan i el setè art. Quintana ha presentat aquest vespre a la llibreria 22 de Girona Dylan i el cinema: filmar la llegenda, un volum editat per Enderrock Llibres en què explora el vincle entre el cantautor i premi Nobel de Literatura i la pantalla gran, un vincle que el situa com a creador total, desbordant l'etiqueta de tòtem musical.
I és que Dylan ha estat filmat als seus concerts, a la seva vida privada i de gira, i ha treballat com a actor en diversos llargmetratges, però també és el guionista i el director de Renaldo & Clara, un fracàs comercial que ajuda a explicar la vinculació del músic amb la contracultura.
En la presentació, Quintana ha estat acompanyat per Carme Pardo i Jaume Pla Mazoni.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge