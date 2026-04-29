La Fundació Dalí impulsa un projecte de digitalització per posar a l'abast de tothom 600.000 captures dels seus fons
El procés va començar a l'octubre i està previst que s'acabi el 2028.
La Fundació Dalí ha posat en marxa un projecte de digitalització integral de les seves col·leccions i l’arxiu històric que conserva. La iniciativa permetrà posar a l'abast de tothom 600.000 captures dels seus fons, que inclou les col·leccions conservades a Figueres, Púbol i Portlligat. El procés es va posar en marxa el mes d'octubre i està previst que s'acabi el 2028. La iniciativa s'emmarca en un dels eixos "estratègics" que el seu president, Jordi Mercader, es va fixar en assumir el càrrec l'any 2017. El projecte compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros a executar en tres anys.
Els fons es conserven tant a l'arxiu i la reserva d'obra ubicats a Torre Galatea (Figueres), com als tres Museus Dalí de Figueres, Púbol i Portlligat. Fins ara, la digitalització s’havia centrat sobretot en les pintures de Salvador Dalí, consultables en obert i en quatre idiomes a través del Catàleg Raonat del web corporatiu. Amb aquest nou impuls, la Fundació preveu tenir digitalitzats els fons en un termini de dos anys i mig. Aquest pla suposa assolir la xifra de més de 118.000 documents -entre manuscrits, correspondència, fotografies, documents audiovisuals i sonors i hemeroteca-, i prop de 15.000 béns patrimonials -com són pintures, dibuixos, obra gràfica, escultures, instal·lacions, material de taller, indumentària, mobiliari i utensilis de treball-. En total es generaran més de 600.000 captures que s’aniran posant a l’abast progressivament.
Amb aquests recursos, els investigadors podran explorar Dalí d’una manera intuïtiva i profunda. L’arxiu no només conservarà informació digital, sinó que també vincularà dades i facilitarà eines de recerca innovadores.
A més, la iniciativa incorpora eines d'intel·ligència artificial que permeten convertir els fons en un arxiu "viu i consultable" de manera avançada. Entre les opcions que permet, hi ha la cerca semàntica per conceptes i idees; la connexió entre béns patrimonials i documents relacionats; la identificació de temes recurrents o l'exploració transversal del procés creatiu de l'artista.
La Fundació Dalí ha posat en marxa aquest projecte des de les àrees de Transformació Digital i de Registre, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Dalinians i el departament de Conservació i Restauració. Compta amb el suport de tres equips externs formats per fotògrafs, conservadors i documentalistes: Foto Gasull, Nubilum i ArtyPlan, especialistes en processos de digitalització del patrimoni cultural.
Durant dos anys i mig, el projecte desplega una tasca "intensa" d’estructuració de dades i de captura d’imatges d’alta qualitat per garantir la integritat física de les obres i els documents. Al mateix temps, estandarditza i sistematitza la gestió de les col·leccions i l’arxiu d’acord amb criteris europeus. El resultat que se n’obté és la concentració del coneixement tàcit de la Fundació Dalí i això permet assegurar la conservació futura del fons i reforçar el pla de recerca impulsat per la institució a partir de beques i residències.
Pel que fa al calendari de digitalització, l’octubre passat es van abordar en paral·lel l’arxiu documental conservat a Torre Galatea (Figueres) -que es preveu que finalitzi a l’estiu- i la col·lecció del Castell Gala Dalí (Púbol) -que ha finalitzat aquest mes de març passat-. La reserva d’obra conservada a Torre Galatea s’ha endegat aquest abril i està previst que conclogui a l’agost, moment en què s’abordarà la col·lecció de béns patrimonials del Teatre-Museu. A la tardor, s’iniciarà la fase corresponent a la Casa-Museu Salvador Dalí de Portlligat.
