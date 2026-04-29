La Fundació Vayreda d'Olot reivindica l'univers místic de Magda Bolumar amb l'exposició central del cicle 'Verònica'
La mostra s'inaugura aquest dissabte
La Fundació Vayreda d'Olot reivindica l'univers místic de Magda Bolumar amb l'exposició central del cicle 'Verònica. Dones Visionàries'. La mostra, comissariada per Natàlia Chocarro, s'inaugurarà aquest dissabte i proposa un recorregut per la cosmogonia de l'artista. Reuneix un conjunt d'obres que abasten des de finals dels 60 fins al 2020. Bolumar, que va estar estretament vinculada a l’avantguarda catalana - entre d’altres amb el grup Dau al Set - destaca per un llenguatge on el dibuix i el brodat es fusionen per crear estructures que recorden mapes astrals o xarxes orgàniques. La mostra s'integra en aquest cicle, que posa en focus en creadores que han explorat els límits de la matèria i l'espiritualitat.
La comissaria de l'exposició i directora artística de la fundació, Natàlia Chocarro, afirma que la mostra vol posar en valor "l'enorme vàlua de l'artista capaç d’evidenciar una gran riquesa i precisió en el tractament del material i el llenguatge ". "Magda Bolumar ha estat una de les poques dones de la dictadura que va estar integrada i vinculada als cercles d’avantguarda a Catalunya, àmbit en què va aconseguir èxits destacables en alguns moments de la seva trajectòria", afegeix.
L’exposició s'estructura en dues sales: una primera part més íntima, on hi ha dibuixos de gran format, i un segon espai on se situa la dimensió còsmica i tridimensional de les xarpelleres.
El cicle 'Verònica', que va iniciar el seu camí amb l’artista Teresa Gancedo, troba en Bolumar la continuïtat "perfecte": una artista que, tot i la seva rellevància històrica, manté una aura de descoberta per a les noves generacions.
