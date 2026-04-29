Girona en Moviment celebra deu anys de dansa solidària amb un llibre
La publicació, que recull la història del projecte que vincula dansa, cultura i solidaritat, s'ha presentat coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa
A.C.
El festival solidari Girona en Moviment celebra el desè aniversari amb l’edició d’un llibre-objecte commemoratiu que recull la trajectòria d’un projecte que vincula dansa, cultura i solidaritat. La publicació, de la qual se n’han editat 500 exemplars, s’ha presentat aquest dimarts al pati de la Casa de Cultura de Girona, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa. El volum repassa la història de la cita benèfica, impulsat per l’Associació Cultura en Moviment i la Fundació Oncolliga Girona, i avança que la desena edició se celebrarà del 2 al 5 de juliol.
El llibre inclou textos dels seus promotors i protagonistes, així com una selecció d’imatges de la Gran Gala de Dansa i d’altres activitats, signades per Beto Pérez, Paula Fernández, Alba Muriel i El Beso Photography.
L’acte ha comptat amb la participació de representants institucionals i de l’organització, i també amb una actuació de la ballarina Alba Nadal i del violoncel·lista Nico Cobo.
Projecte Danses Urbanes a l'Escola
La jornada ha inclòs també, al matí, a Sant Gregori, la cloenda de la tercera edició del projecte Danses Urbanes a l’Escola: Ballem per l’equitat, impulsat per la Càtedra Moviment i Llenguatges de la Universitat de Girona i el festival Girona en Moviment, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Gregori. Hi han participat 332 alumnes de sisè de primària de les escoles Migdia i Domeny, de Girona; Les Falgueres, de Celrà, i Agustí Gifre, de Sant Gregori.
El programa, que es desenvolupa entre gener i juny, incorpora la dansa urbana dins l’horari lectiu com a eina educativa i inclusiva.
Com a novetat, a la tarda, el Teatre de Sant Gregori ha acollit un espectacle obert als participants i a la ciutadania amb actuacions de tres companyies —l’escola Slam Dancing de Barcelona, l’Escola de Danses Urbanes Like a Dreams de Girona i el Ballet Jove de Girona de The Classical Ballet School— amb 29 ballarins.
