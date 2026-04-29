Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Bloc Ferran PuigPreus lloguer IAPSC RipollFont de la PólvoraSea OtterConcurs Pesca-xefGirocletaFestes de la Santa Creu
instagramlinkedin

Sant Feliu celebrarà dissabte una jornada cultural amb música, gastronomia, arts escèniques i poesia

L'entitat cultural Mascanada 6 ha organitzat ponències durant tota la setmana sobre diversos vessants de la creació artística amb figures com Salvador Sunyer, Jordi Herreruela, Miquel Abras o Fel Faixedas

El cartell de l'actuació del músic Lecocq el pròxim 2 de maig. / DdG

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols viurà dissabte una jornada dedicada a la cultura, amb música en directe, titelles i poesia, entre altres propostes. El dia M6, organitzat per l'entitat cultural Mascanada 6, tindrà lloc a l'Espai Àgora del Monestir i a la plaça del Monestir entre les 10 h i les 24 h hores, amb una catorzena d'activitats i música en directe fins a la matinada. Abans, l'entitat ha organitzat durant tota la setmana i amb el lema Escola i viu la cultura diverses ponències sobre la situació i futur del món cultural, com ara l'impacte dels festivals i la gestió dels centres de creació artística.

Les ponències van començar dilluns a l'Espai Àgora, i van abordar la situació precària del món de les arts tradicionals. i de la irrupció de la intel·ligència artificial (ahir). Avui, la conferència abordarà l'impacte dels festivals culturals, amb els programadors Salvador Sunyer (fundador del festival Temporada Alta de Girona i actual dirigent de la Fundació la Ciutat Invisible), Jordi Herreruela (director i cofundador del Festival Cruïlla de Barcelona) i Eduald Pla (cofundador i director artístic del festival de creació contemporània Ex Abrupto).

El 30 d'abril la jornada es centrarà en la gestió i impacte dels espais i fàbriques de creació artística al territori, amb Carles Sala (gestor cultural i actual coordinador de la Fabra i Coats Fàbrica de Creació de Barcelona), Elsa Guerra (artista visual i impulsora de projectes i residències artístiques al centre Konvent del Berguedà) i Beatriu Daniel (gestora cultural i cofundadora de la companyia Senza Tempo i del centre creatiu La Caldera).

L'última ponència abordarà la precarietat de la trajectòria artística a partir de l'experiència de Mariona Omedes (directora d'art i artista multimèdia), Carles Mora (realitzador audiovisual), Òscar García (il·lustració tradicional), Miquel Abras (cantautor i músic bisbalenc) i Fel Faixedas (còmic català). La jornada començarà a les 18 h amb una visita guiada d'una exposició que recull els projectes de l'entitat. A les 21.30 h, després de les ponències, hi haurà un concert a càrrec de Mila Trani i Bartolomeo Barenghi.

Música amb Lecocq i Serial Killerz

El 2 de maig es faran una vintena d'activitats a diferents espais de la plaça del Monestir, entre les quals una sessió Ganxotapes Rock de gastronomia i música en directe amb el bisbalenc Lecocq a les 13 h; un tastet electrònic amb Zona 342 a les 11.30 h; un espectacle de titelles inspirat en contes japonesos i que inclou un taller d'origami a les 11 h; una peça escènica que apel·la a les sensacions a càrrec de Cia. del desConcert a les 21.30 h; l'espectacle poètic Conhort que combina circ i moviment a càrrec de la Cia. Hotel Iocandi a les 19 h; o un concert del duo Serial Killerz (Joe Cabana i J Arriola) a les 23.15 h, entre altres. També hi haurà un dinar popular, i durant tot el dia es podrà visitar l'exposició FCM6 que mostra el projecte de la Fàbrica Creativa M6 impulsat per l'entitat, que vol ubcar-se a l'antiga fàbrila de suro coneguda com Can Rosselló situada al costat de la Ronda de Ponent.L'objectiu és convertir l'espai per acollir residències artístiques, formació, programació estable i espais de creció.

D'altra banda, a les 10 h, l'entitat Mascanada 6, constituïda el 2021 i que compta amb més de 200 socis, organitzarà l'assemblea general.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Sant Feliu celebrarà dissabte una jornada cultural amb música, gastronomia, arts escèniques i poesia

L'oposició de Queralbs força un ple per exigir sessions trimestrals

Les escales de la Catedral de Girona homenatjaran l'Any Gaudí per Temps de Flors

La Fundació Jordi Comas Matamala premia trajectòries vinculades al turisme, la cultura i el territori

Identifiquen a Girona la presumpta autora d'una estafa de 40.000 euros a un home de Toledo

Nou conveni d'hostaleria a Catalunya: els cambrers milloraran salaris i augmentaran dies de vacances

Els alumnes catalans acaben l'ESO amb un nivell insuficient d'anglès malgrat estudiar-lo durant 10 anys a l'escola

Previsions astrològiques per Roser Bona de l'1 al 7 de maig de 2026

Tracking Pixel Contents