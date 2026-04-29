Sant Feliu celebrarà dissabte una jornada cultural amb música, gastronomia, arts escèniques i poesia
L'entitat cultural Mascanada 6 ha organitzat ponències durant tota la setmana sobre diversos vessants de la creació artística amb figures com Salvador Sunyer, Jordi Herreruela, Miquel Abras o Fel Faixedas
Sant Feliu de Guíxols viurà dissabte una jornada dedicada a la cultura, amb música en directe, titelles i poesia, entre altres propostes. El dia M6, organitzat per l'entitat cultural Mascanada 6, tindrà lloc a l'Espai Àgora del Monestir i a la plaça del Monestir entre les 10 h i les 24 h hores, amb una catorzena d'activitats i música en directe fins a la matinada. Abans, l'entitat ha organitzat durant tota la setmana i amb el lema Escola i viu la cultura diverses ponències sobre la situació i futur del món cultural, com ara l'impacte dels festivals i la gestió dels centres de creació artística.
Les ponències van començar dilluns a l'Espai Àgora, i van abordar la situació precària del món de les arts tradicionals. i de la irrupció de la intel·ligència artificial (ahir). Avui, la conferència abordarà l'impacte dels festivals culturals, amb els programadors Salvador Sunyer (fundador del festival Temporada Alta de Girona i actual dirigent de la Fundació la Ciutat Invisible), Jordi Herreruela (director i cofundador del Festival Cruïlla de Barcelona) i Eduald Pla (cofundador i director artístic del festival de creació contemporània Ex Abrupto).
El 30 d'abril la jornada es centrarà en la gestió i impacte dels espais i fàbriques de creació artística al territori, amb Carles Sala (gestor cultural i actual coordinador de la Fabra i Coats Fàbrica de Creació de Barcelona), Elsa Guerra (artista visual i impulsora de projectes i residències artístiques al centre Konvent del Berguedà) i Beatriu Daniel (gestora cultural i cofundadora de la companyia Senza Tempo i del centre creatiu La Caldera).
L'última ponència abordarà la precarietat de la trajectòria artística a partir de l'experiència de Mariona Omedes (directora d'art i artista multimèdia), Carles Mora (realitzador audiovisual), Òscar García (il·lustració tradicional), Miquel Abras (cantautor i músic bisbalenc) i Fel Faixedas (còmic català). La jornada començarà a les 18 h amb una visita guiada d'una exposició que recull els projectes de l'entitat. A les 21.30 h, després de les ponències, hi haurà un concert a càrrec de Mila Trani i Bartolomeo Barenghi.
Música amb Lecocq i Serial Killerz
El 2 de maig es faran una vintena d'activitats a diferents espais de la plaça del Monestir, entre les quals una sessió Ganxotapes Rock de gastronomia i música en directe amb el bisbalenc Lecocq a les 13 h; un tastet electrònic amb Zona 342 a les 11.30 h; un espectacle de titelles inspirat en contes japonesos i que inclou un taller d'origami a les 11 h; una peça escènica que apel·la a les sensacions a càrrec de Cia. del desConcert a les 21.30 h; l'espectacle poètic Conhort que combina circ i moviment a càrrec de la Cia. Hotel Iocandi a les 19 h; o un concert del duo Serial Killerz (Joe Cabana i J Arriola) a les 23.15 h, entre altres. També hi haurà un dinar popular, i durant tot el dia es podrà visitar l'exposició FCM6 que mostra el projecte de la Fàbrica Creativa M6 impulsat per l'entitat, que vol ubcar-se a l'antiga fàbrila de suro coneguda com Can Rosselló situada al costat de la Ronda de Ponent.L'objectiu és convertir l'espai per acollir residències artístiques, formació, programació estable i espais de creció.
D'altra banda, a les 10 h, l'entitat Mascanada 6, constituïda el 2021 i que compta amb més de 200 socis, organitzarà l'assemblea general.
Subscriu-te per seguir llegint
