Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Rosario i Luz Casal actuaran a Camins, un nou festival d’estiu
Organitzat per Promo Arts Music, "Camins" se celebrarà del 10 al 18 de juliol
Susanna Paz
Rosario, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra i God Save The Queen són els noms que protagonitzaran Camins, el nou festival de música que se celebrarà als voltants del Palau Firal de Manresa, del 10 al 18 de juliol. Organitzat per Promo Arts Music, responsable de festivals com Acústica, Sons del Món o Strenes, el nou Camins s’inspira en el concepte de festivals costaners i aspira a convertir-se en el referent musical de les zones costaneres de la Catalunya Central.
El nou festival, del qual hi ha previstes quatre edicions, substituirà Sons del Camí, que organitzava directament l’Ajuntament i que, en qualsevol cas, se celebrarà fins a l’última edició i tindrà lloc a l’ampli espai del desaparegut Vibra —després Flames—, després de la pandèmia. La presentació va anar a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, la directora de Cultura, Tània Infante, i el director del nou certamen, Xavi Pascual (Figueres, 1976), responsable de Promo Arts Music, que també gestiona Sopa de Cabra i Joan Dausà.
Els concerts tindran lloc a l’exterior del Palau Firal de Manresa, durant sis dies: 10, 11 i 12 de juliol i 16, 17 i 18 de juliol. Hi haurà un espai a l’aire lliure tots els dies que s’ofereixi el concert de gran format, des de les 10 de la nit, amb capacitat per a 2.600 espectadors, 1.600 a platea i 1.000 en una grada, i disposarà d'un espai de gastronomia.
El cost del festival serà d’aproximadament 900.000 €, dels quals el promotor assumeix el 83%, que espera compensar-ho amb la venda d’entrades i patrocinadors —de moment, Estrella Damm—. Manresa i Manresana Addition of Stage Equipment col·laboren aportant el 17% —150.000 euros—. Les entrades per al festival sortiran a la venda el pròxim dimarts 5 de maig a les 20.00 h a la pàgina web del festival (www.festivalcamins.cat) i el 6 de maig presencialment a la taquilla del Kursaal.
El preu de les entrades oscil·larà entre 30 i 75 euros, segons la ubicació.
Els protagonistes
- Luz Casal (10 de juliol, 22.00 h)
Una de les veus més emblemàtiques i estimades de la música espanyola presentarà al nou Festival Camins Manresa el seu nou disc, "Me voy a permitir". L’artista gallega oferirà set cançons noves sense oblidar els seus grans clàssics. Reconeguda internacionalment per temes com "Piensa en mi" en castellà, Luz Casal ha publicat una dotzena d’àlbums al llarg dels seus quaranta anys de carrera.
- Joan Dausà (11 de juliol, 22.00 h)
Un dels cantants més estimats i reconeguts de casa nostra presentarà el seu nou disc, "Immortals", el cinquè de la seva carrera. El concert comptarà també com un espectacle de primer nivell, tant tècnicament com visualment, per a les grans ocasions, i suposarà una fita en la carrera professional de l’artista. La nova gira de Joan Dausà és una de les més esperades del panorama musical català, després de gairebé dos anys oferint concerts de gran format.
- God Save The Queen (12 de juliol, 22.00 h)
Considerat el tribut més gran del món a la banda britànica, presenta un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de "Bohemian Rhapsody", una obra mestra que va revolucionar la història del rock. La banda argentina presentarà amb aquest disc un recorregut renovat per tota la discografia de Queen, des dels primers himnes fins als moments més icònics de la seva última etapa. No hi faltaran cançons com "We Will Rock You", "Don’t Stop Me Now", "We Are The Champions" o "Radio Gaga".
- Sergio Dalma (16 de juliol, 22.00 h)
Presentarà "Ritorno A Via Dalma", el vint-i-tresè àlbum de l’extensa carrera de l’artista. La banda ve d’una gira a Itàlia, d’un mes, per retre homenatge a la música d’alguns autors italians que han tornat a Espanya, viatjant al llarg de diverses dècades, gèneres i estils. Les cançons del seu nou disc i els clàssics que l’han acompanyat durant tots aquests anys se sumaran al repertori d’aquest artista que acumula trenta-sis anys de carrera.
- Sopa de Cabra (17 de juliol, 22.00 h)
Una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català celebrarà el 2026 els seus primers 40 anys de trajectòria amb una gira especial que farà escala al festival Camins de Manresa. Molts dels seus temes s’han convertit en himnes intergeneracionals i formen part de la banda sonora sentimental del país en les últimes dècades.
- Rosario (18 de juliol, 22.00 h)
La cantautora Rosario presentarà el seu últim disc, "Universo de Ley", una recopilació dels seus grans èxits gravada a duo amb grans figures de la música hispana, com Alejandro Sanz i Sebastián Yatra. La gira, que porta el mateix títol que el disc, és un nou espectacle que celebra trenta anys de carrera.
