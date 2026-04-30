Cadaqués i el Port de la Selva acullen la 21a Trobada Tintinaire de Catalunya tot recordant la figura de Joaquim Ventalló, traductor de Tintín al català
L'esdeveniment, que es fa el 2 i 3 de maig, inclou taules rodones, tallers i jocs i, entre altres, participarà el biògraf de Ventalló, l'historiador Pau Vinyes.
Cristina Vilà Bartis
Cadaqués i Port de la Selva seran els escenaris, aquest dissabte i diumenge 2 i 3 de maig, de la 21a. Trobada Tintinaire de Catalunya, organitzada per l’associació Catalana de Tintinaires. No és casual que s'hagi escollit aquest racó de món, ja que les cendres del traductor al català de totes les aventures de Tintín, Joaquim Ventalló i Vergés (1899-1996) reposen en el cementiri del Port. Així, dissabte, a les cinc de la tarda, se li farà una ofrena floral davant el seu nínxol i, tot seguit, una lectura de poemes del mateix Ventalló. Tot seguit, a l'auditori del Port, s'ha previst la taula rodona Joaquim Ventalló segons el capità Haddock, amb la participació del filòleg i haddockaire, Josep M. Mestres i Serra; l'historiador i biògraf de Joaquim Ventalló, Pau Vinyes i Roig, i el president de l'associació de la Pedra d'Amarra, Isidre Corominas i Zaragoza. A més, per complementar, s’ha previst la inauguració de l’exposició Tintín vist per els nens de l’escola.
L'endemà diumenge, al llarg de tot el matí, l'escenari de la trobada serà la plaça del Passeig de Cadaqués. Allà, els visitants podran admirar l'exposició Les aventures de l’Editorial Joventut amb còmics i a Cadaqués, comissariada per Oriol Rafel i Guarro, i es comptarà amb la presència de Lluís Gispert Royo i Margarita Figueras Riera, traductors de Tintín al cadaquesenc, que faran el pregó d’aquesta diada. La trobada, que comptarà amb parades de productes tintinaires, tallers de còmics, jocs i, fins i tot, un dinar, serà amenitzada per dos personatges essencials en aquesta història: Tintín, interpretat per Iván Caro, i el seu inseparable gos Milú.
