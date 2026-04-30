Cassà aprova una inversió per a intervencions arqueològiques al Puig del Castell

L'augment permetrà completar el projecte de quatre anys

El Puig del Castell.

El Puig del Castell. / Ajuntament de Cassà

El ple de Cassà de la Selva ha aprovat un increment de la inversió municipal destinada a les intervencions arqueològiques al poblat ibèric del Puig Castellar, també conegut com a Puig del Castell, amb l’objectiu de completar el projecte previst de quatre anys. Amb aquest augment, l’Ajuntament de Cassà de la Selva destinarà un total de 30.000 euros a les excavacions.

El Projecte d’Intervenció Arqueològica es desenvoluparà a través d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el Consorci de les Gavarres i la Universitat de Girona, i les primeres actuacions estan previstes per a aquest estiu. En conjunt, la Diputació de Girona hi aportarà 40.000 euros, mentre que l’Ajuntament de Cassà i el Consorci de les Gavarres hi destinaran 30.000 euros cadascun i la Universitat de Girona, 20.000.

Segons el consistori, la iniciativa s’ha impulsat des de l’àrea de Promoció Econòmica, conjuntament amb l’Arxiu Municipal, amb la voluntat de reforçar el treball en l’àmbit del turisme patrimonial.

El jaciment arqueològic del Puig Castellar de Cassà de la Selva va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local el 20 de novembre de 1991, una catalogació que en reconeix el valor històric i patrimonial.

