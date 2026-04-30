L'In-Somni arrenca dissabte a Olot amb un homenatge a un dels seus fundadors
The Chuck Norris Experiment encapçala el cartell de la cita a El Torín
DdG
Olot
La 23a edició del festival In-Somni arrencarà aquest dissabte a Olot amb un homenatge a un dels fundadors del certamen, Toni Porras Tota, que va morir l’octubre passat. La sala El Torín d’Olot, d’on era Porras, acollirà The Chuck Norris Experiment. A la banda de hard rock i punk de Göteborg, també hi ha previstes sessions dels DJ Enric Canadell (Transit) i Jesús (Diàleg Club).
El festival itinerant continuarà el 7 de maig a la sala Upload de Barcelona amb els nord-americans The Lords of Altamont.
