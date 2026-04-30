Nostaldisc celebrarà els cinquanta anys de l'orquestra La Rodona
La Fira del Disc i la Cultura del Rock'n'Roll de Sant Gregori se celebrarà aquest diumenge a La Pineda
La mítica orquestra La Rodona oficiarà el pregó de Nostaldisc, la Fira del Disc i Cultura del Rock’n’Roll de Sant Gregori, que se celebrarà aquest diumenge a l’Espai La Pineda. El pregoner serà el vocalista i saxòfon Joan Duch, únic membre de la primera formació, que enguany compleix cinquanta anys de vida amenitzant festes majors, i que també actuarà a la cita. Serà en col·laboració amb l’Orquestra Sant Martirià, com un dels plats forts de la jornada, juntament amb un concert especial de Germà Negre en format reduït i en acústic.
Nostaldisc va néixer fa deu anys com a fira del disc de col·leccionista, però amb un pes destacat per la música en viu. Aquella primera edició va servir com a homenatge al músic, activista cultural, mestre i col·laborador del programa de Ràdio Sant Gregori Radiofree, Jordi Pagès. Enguany la fira mira enrere fent un retorn a les arrels, amb dos concerts que, en certa manera, el recorden, perquè Pagès havia tocat el baix amb La Rodona, i el seu fill Aleix és membre de Germà Negre. També hi haurà la participació, en forma d’exposició, de Lluís Bosch Rich Bitto, que havia format part dels primers anys de Nostaldisc.
Per petits i grans
Seguint el format d’edicions anteriors, la novena edició de la cita organitzada per LE²X combina les propostes musicals i el mercat de vinil amb l’ambient familiar, amb tallers adreçats a la mainada. Tot, amb accés lliure i gratuït. En cas de pluja, les activitats exteriors es traslladaran a l’interior del pavelló, on de 10 del matí a 6 de la tarda hi haurà setze parades de vinils.
A les 11 arrencarà la programació familiar, el Nostalkids, amb tallers de Meraki.440 i el taller de circ del Mag Gepis.
Després del pregó (12.00) i dels concerts de Germà Negre i La Rodona amb l’Orquestra Sant Martirià, se celebrarà la primera Radiofree Vinil Sessions & Friends, conduïda pels presentadors de Radiofree, més Mr. Blond i DJ Vonbarbass.
També es podrà gaudir de l’Expojoc Virtual de Vinils de Jordi Prat, que permetrà, mitjançant un codi QR, fer un recorregut virtual per la música popular dels darrers 60 anys a través del disseny i l’art del vinil.
Pel que fa a la zona dedicada als estands amb merxandatge i discos que posen a la venda els mateixos músics, l’Espai Autor, aquest any comptarà amb Mireia Vilalta i Àcid Úric.
Subscriu-te per seguir llegint
